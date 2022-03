La N-É signale une moyenne de 493 nouveaux cas de COVID-19 par jour

La province a également signalé un total de 3 453 tests PCR positifs du 16 au 22 mars, soit une moyenne de 493 nouveaux cas de COVID-19 par jour. Ce total n'inclut pas les tests rapides positifs.

La Nouvelle-Écosse a levé lundi presque toutes les restrictions liées à la COVID-19. Il reste quand même certaines restrictions, notamment l'isolement obligatoire de sept jours pour toute personne dont le test est positif et le port continu du masque dans les établissements de santé, les prisons et les tribunaux. Les élèves aussi doivent porter des masques à l'école pendant encore quelques semaines.

Les données du rapport de cette semaine ne sont pas inattendues , dit le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse.

Nous continuons de voir l'impact des première et deuxième phases de notre réouverture se refléter dans l'augmentation des tests PCR positifs. C'est toujours notre premier indicateur. Nous surveillerons de près l'impact sur les hospitalisations dans les semaines à venir.

Depuis le début de la vague Omicron, en date du 8 décembre 2021, un total de 121 personnes sont mortes du virus. Il y a actuellement 13 personnes traitées aux soins intensifs dans la province.

Jusqu'à présent, pendant la vague Omicron, ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont reçu qu'une seule dose de vaccin sont trois fois plus susceptibles de mourir du COVID-19 par rapport à quelqu'un qui a reçu deux doses, et sont six fois plus susceptibles de mourir que quelqu’un qui a reçu une dose de rappel.

Les Néo-Écossais non vaccinés sont environ 5,5 fois plus susceptibles d'être hospitalisés à cause de la COVID-19 qu'une personne qui a reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19. Ce chiffre est basé sur le nombre moyen d'hospitalisations sorties de la province du 4 janvier au 15 mars.

Les chiffres de Santé Nouvelle-Écosse, publiés régulièrement depuis janvier, montrent qu'il y a une augmentation du nombre d'employés en arrêt de travail en raison de la COVID-19. Le 15 mars, 81 employés étaient en arrêt de travail dans la zone centrale entourant Halifax parce qu'ils avaient été testés positifs, attendaient les résultats des tests ou avaient été exposés à un membre de leur ménage atteint de la COVID-19.

Le 21 mars, ce nombre est passé à 144.