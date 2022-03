Neige et verglas : de nombreuses écoles fermées dans les Maritimes

La fin de semaine commence un jour plus tôt pour bien des élèves dans les Maritimes. De nombreuses écoles sont fermées en raison de la tempête de neige et de pluie verglaçante prévue pour vendredi.

Au Nouveau-Brunswick, les écoles des Districts scolaires francophones Nord-Est et Sud sont toutes fermées, ainsi que celles des Districts scolaires anglophones Nord et Est.

L’Université de Moncton ferme son campus dans cette ville au moins jusqu’à 10 h. Le campus de Shippagan est fermé pour la journée.

À l’Île-du–Prince-Édouard, toutes les écoles de la Commission scolaire de langue française sont fermées vendredi.

En Nouvelle-Écosse, le Conseil scolaire acadien provincial indique que les classes sont annulées dans les écoles NDA, Étoile de l'Acadie, de Pomquet et Beau-Port.

Neige et pluie verglaçante

Au Nouveau-Brunswick, Environnement Canada prévoit une accumulation de neige de 15 à 20 cm dans les régions du nord, vendredi, avec une possibilité de pluie verglaçante par moments durant l’après-midi.

De quatre à huit heures de pluie verglaçante sont prévues pour les régions du centre et du sud du Nouveau-Brunswick, pour toutes celles de l'Île-du-Prince-Édouard et pour celles de l’est et du nord de la Nouvelle-Écosse.