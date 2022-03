Ukraine : la frappe du théâtre de Marioupol le 16 mars aurait fait 300 morts

On fait aussi de l’information en format collation.

Jusqu'au bout, on ne veut pas croire à cette horreur. Jusqu'au bout, on veut croire que tout le monde est sauf. Mais les témoignages de ceux qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de cet acte terroriste disent le contraire , écrit la mairie sur son compte Telegram sans donner plus de détails.

Les autorités municipales ont indiqué que l'entrée de l'abri, où se trouvaient des centaines de personnes principalement des femmes, enfants et personnes âgées , était bloquée par des débris et les opérations de secours compliquées sur fond de bombardements incessants.

Au lendemain de la frappe, l'émissaire ukrainienne aux droits de la personne, Lioudmyla Denissova, avait déclaré que l'abri situé dans le théâtre avait résisté au bombardement.

Plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que plus de 130 personnes avaient pu être sauvées du bâtiment, mais que des centaines d'autres demeuraient sous les décombres.

Plus de 2000 civils ont été tués à Marioupol, selon un dernier bilan communiqué par la mairie.

Nouveaux affrontements près de Kiev, nouvelles victimes civiles à Kharkiv

Les combats dans la région de la capitale continuent de faire rage. Photo : Reuters / Marko Djurica

Un bombardement russe sur un centre médical de Kharkiv, dans l'Est du pays , a fait quatre morts et au moins trois blessés, a annoncé vendredi la police régionale de la deuxième ville du pays.

Sept civils ont été blessés dont quatre ont succombé à leurs blessures dans un bombardement aux lance-roquettes multiples , a indiqué la police sur sa chaîne Telegram, précisant que la frappe avait eu lieu vers 5 h 45 GMT [1 h 45 HAE] sur un centre médical dans le sud de Kharkiv.

La police régionale a précisé qu'un centre d'aide humanitaire se trouvait non loin de ce centre médical, où il n'y a pas d'installations militaires à proximité , selon elle.

Deuxième ville d'Ukraine comptant près de 1,5 million d'habitants avant la guerre, Kharkiv est située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe.

Elle est la cible de violents combats depuis le début de l'invasion russe il y a mois, mais reste, à ce stade, sous contrôle des forces ukrainiennes.

Plus près de la capitale, la Russie a affirmé avoir détruit jeudi la plus grande réserve de carburant de l’armée ukrainienne avec des missiles de croisière.

Jeudi soir, des missiles Kalibr de haute précision ont visé une base [de stockage] de carburant près du village de Kalinovka, près de Kiev , a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, dans un communiqué.

M. Konachenkov a en outre déclaré que les forces russes avaient détruit plusieurs équipements militaires ukrainiens depuis la veille, dont trois systèmes de défense antiaérienne et quatre drones. Il n’était pas possible de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

L’armée ukrainienne serait quant à elle parvenue à reprendre des positions défensives et de petites villes occupées par les forces russes jusqu’à 35 kilomètres à l’est de Kiev, d’après des observations du ministère britannique de la Défense qui commente quotidiennement l’évolution du conflit.

Qui plus est, quelque 20 000 personnes ont fui la ville de Boryspil à l’appel de son maire, Volodymyr Borysenko. La municipalité est à une trentaine de kilomètres à L’est de Kiev et se situe tout près d’un aéroport international.

M. Borysenko a pressé les résidents de quitter les lieux pour permettre aux soldats ukrainiens de mieux déloger les forces russes qui y seraient toujours installées.