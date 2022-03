La Québec Air Force 2.0 pourrait tout rafler au Mondial junior de ski acrobatique

Débarqué en Europe il y a une dizaine de jours, la délégation monstre de sept garçons et quatre filles du Centre acrobatique Yves-Laroche a repris le travail de démolition entamé sur le circuit nord-américain, cette saison.

C’est que derrière les olympiens Miha Fontaine, Émile Nadeau et Flavie Aumond, tous trois âgés de 18 ans, plusieurs autres adolescents québécois frappent à la porte de l’élite mondiale.

À Valmalenco, mercredi, en Coupe d’Europe, Fontaine, Nadeau et leur coéquipier Victor Primeau ont balayé le podium masculin devant plusieurs adversaires plus âgés tandis que Flavie Aumond l’emportait chez les femmes.

Le lendemain, cette dernière s’est contentée de la deuxième marche du podium, mais sa jeune coéquipière Charlie Fontaine, 16 ans, a remporté la médaille de bronze.

Miha Fontaine, Victor Primeau et Émile Nadeau ont signé un triplé sur le podium de la Coupe d'Europe, mercredi, en Italie, alors que Flavie Aumond l'a emporté chez les femmes. Photo : Nicolas Fontaine

Oui les attentes sont hautes, oui on pense qu’on a de bonnes chances de faire des podiums et de gagner le championnat du monde junior, mais ce ne sera pas facile. Ça va quand même prendre une excellente journée de nos athlètes , rappelle l’entraîneur de l'équipe du Québec, Nicolas Fontaine.

Gare au Québec Air Force 2.0

Reste que les performances des jeunes athlètes entraînés à Lac-Beauport par l’ex-champion du monde sont l’histoire de l’heure sur la planète du ski acrobatique. La Québec Air Force 2.0 n’est définitivement plus un secret bien gardé. Les Jeux olympiques de Pékin n'étaient que la pointe de l'iceberg.

Depuis une semaine, Nicolas Fontaine reçoit les félicitations d’autres entraîneurs, d’athlètes et de délégués techniques pour la qualité des sauts de ses onze protégés.

Chez les hommes en particulier, les quatre meilleurs sauteurs juniors au monde pourraient bien être Québécois. Et même si Alexandre Duchaine, blessé, devra possiblement faire l’impasse sur les Mondiaux juniors de samedi, un triplé fleurdelisé est à portée de main.

On a réussi à faire un triplé en NorAm plus tôt cette saison, on vient de le faire en Coupe d’Europe, on pense qu’on est capable de le faire au championnat du monde junior et j’ai l’impression que dans quelques années, c’est quelque chose qu’on va faire en Coupe du Monde aussi , lance Nicolas Fontaine.

À lire aussi :La famille Fontaine, héros de la première médaille du Canada en 20 ans

Le défi d’être favoris

Il faut dire qu’en l’absence des athlètes russes et biélorusses, exclus des compétitions de la FIS, et des Chinois, cloués chez eux par la pandémie de COVID-19, le chemin est plutôt dégagé pour les sauteurs et sauteuses de Lac-Beauport.

Flavie Aumond en action lors des qualifications de l'épreuve des sauts en ski acrobatique, à Pékin. Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Ils débarquent donc dans une grande compétition internationale de l’autre côté de l’océan comme favoris. Un contexte bien différent des Jeux olympiques de Pékin, plus tôt cet hiver, où les jeunes représentants québécois n’avaient rien à perdre.

C’est une belle occasion d’apprendre parce qu’ils vont vivre la même chose plus tard en Coupe du Monde , pointe Nicolas Fontaine.

Il va falloir leur rappeler d’avoir du plaisir, de ne pas se mettre de pression, mais de ne pas y aller sur la défensive non plus. Ils ont le talent et le niveau de difficulté requis, mais il faut prendre des risques et y aller à 100%.

Une autre Fontaine entre en scène

Une chose est sûre, l’entraîneur, lui, aura du plaisir à voir les jeunes qu’il dirige depuis une décennie faire leur marque sur la scène internationale. Sans compter que deux de ces jeunes sont ses enfants, Miha et Charlie.