Un enseignant de Calgary accusé dans une série de cambriolages et d’agressions sexuelles

Le Service de police de Calgary (CPS) a déposé 13 chefs d’accusation contre un enseignant de Calgary après une série de vols et d’agressions sexuelles à main armée dans des entreprises de soins personnels au cours des derniers mois.

Le CPS dit que l’enquête a commencé le 30 janvier, à la suite de deux plaintes pour cambriolages et agressions sexuelles sur trois victimes.

Les enquêteurs ont ensuite découvert une série d’incidents similaires dans les communautés de Montgomery, Chinook et Ogden, où un suspect entrait dans des entreprises de soins personnels, brandissait une arme à feu et exigeait de l’argent, en plus d’agresser sexuellement les employées.

Deux autres commerces ont été cambriolés en février, mais les employées n’ont pas été blessées.

Un homme dans la trentaine fait maintenant face à 13 chefs d’accusation, dont 4 chefs d’accusations d’agression sexuelle à main armée et 4 autres de vol à main armée.

Selon les informations obtenues par CBC, cet individu est un enseignant employé par le Conseil scolaire catholique de Calgary.

Une porte-parole du conseil scolaire a expliqué que l’accusé travaille dans une école qui donne des cours en ligne, et qu’il n’a pas donné de cours en personne cette année.

Aucune des accusations n’implique nos élèves , a précisé Felicia Zunda, ajoutant que l’accusé avait été suspendu.

L’Association des enseignants de l’Alberta (ATA) a confirmé qu’elle ouvrira une enquête sur les gestes de l’enseignant ainsi que sur de possibles infractions à son code de conduite professionnel.

L’enquête criminelle du CPS se poursuit. Un enquêteur a dit que d’autres accusations seraient peut-être déposées. Le CPS encourage toutes les victimes de ce type de crimes à les dénoncer.

L’accusé doit comparaître en cour le 29 mars.