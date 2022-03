Le CSS des Rives-du-Saguenay suspend Chantale Cyr avec solde

Dans un bref communiqué transmis vers 21 h 30 jeudi, la porte-parole du centre de services scolaire CSS , Claudie Fortin, a confirmé que le conseil d'administration a pris cette décision lors de l’assemblée du 22 mars, en raison d’une plainte récemment déposée contre la DG.

Le président du conseil d’administration du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Alexandre Lavoie, confirme qu’une plainte a récemment été déposée en vertu de la politique locale de l’organisation visant à promouvoir la civilité, à prévenir et à contrer la discrimination, le harcèlement et la violence au travail , peut-on lire dans le communiqué.

La porte-parole a indiqué qu'aucun autre commentaire ne serait émis pour l'instant.

Une firme externe a été mandatée afin de statuer sur la recevabilité de la plainte et, si nécessaire, procéder à une enquête.

Originaire de la région de Montréal, Chantale Cyr a été embauchée comme directrice générale de la défunte Commission scolaire des Rives-du-Saguenay en 2016, puis licenciée au printemps de 2018 alors qu’elle se trouvait en congé de maladie.

Elle a déposé une plainte pour congédiement illégal et pour harcèlement psychologique. En mars 2019, le juge Guy Roy du Tribunal administratif du travail (TAT) a statué sur le caractère illégal du congédiement et a convenu que Mme Cyr avait subi du harcèlement psychologique. Elle a plus tard engagé une plainte au civil, laquelle visait l'ex-présidente Liz S. Gagné et des commissaires qui avaient entériné son congédiement.

L’employeur a dû réintégrer Chantale Cyr dans ses fonctions en 2020.