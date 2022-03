Le jeune Tigre de Buckingham face au vétéran mexicain

Sur papier, le pugiliste de Guadalajara n’a pas l’étoffe d’un futur champion du monde : il n’a remporté que 11 victoires en 26 rendez-vous chez les professionnels. Mais le Gatinois (3-0, 2 K.-O.) refuse de le prendre à la légère.

Il a 26 combats pros. Moi, j’en ai trois. C’est un habitué. Il a de l’expérience. Je vais devoir être intelligent et concentré pendant les quatre rounds.

Alexandre Gaumont (à droite) a aisément disposé d'Armando Morales Gutierrez le 19 février (archives). Photo : Vincent Éthier photographe / Eye of the Tiger

Alexandre Gaumont s’est donné le défi de mieux gérer ses énergies que lors de sa récente victoire éclatante contre Armando Morales Gutierrez. Celui que l’on surnomme le Tigre de Buckingham a rapidement sorti les griffes pour l’emporter et forcé son rival à lancer la serviette. Mais il sait très bien qu’il ne pourra pas être aussi agressif lorsque les affrontements vont s’étirer.

Je n’aurais pas pu tenir la cadence pendant six rounds [contre Armando Morales Gutierrez] , avoue celui qui l’avait préalablement emporté face à Olivier Tshitumbi et Mikhail Miller.

[Edgar Romero Mora] a déjà fait [des combats de] huit ou de 10 rounds, alors il aura assurément du cardio pour 4 rounds , résume-t-il en toute simplicité.

« Je ne vais pas boxer corps à corps avec lui. Il est plus petit que moi. Je vais devoir utiliser ma portée pour l’atteindre. » — Une citation de Alexandre Gaumont, boxeur professionnel

Depuis qu’il a fait le saut chez les professionnels, le pugiliste a beaucoup travaillé pour améliorer sa défensive. Des fois, en attaquant, je deviens un peu nonchalant. Je ne porte plus attention aux coups que je pourrais recevoir. C’est mon plus gros défaut.

Il est bien au fait que, s’il ne corrige pas cette lacune, cela pourrait lui coûter cher lorsqu’il affrontera, tôt ou tard, de grosses pointures de la boxe professionnelle. Chez les pros, tu ne dois pas prendre cette chance. Ça ne pardonne pas.

Alexandre Gaumont entend conserver sa fiche parfaite chez les professionnels (archives). Photo : Vincent Ethier/Eye of the Tiger Management

Un long camp d’entraînement

Il est plutôt rare que les sportifs qui s’adonnent au noble art mettent les gants à deux reprises dans un court laps de temps. Normalement, après un combat, le boxeur prend un peu de repos avant de retourner au gymnase afin de se préparer pour son prochain défi quelques mois plus tard.

Alexandre Gaumont, lui, ne s’éloigne jamais bien longtemps du gymnase. Il a 26 ans, il est dans la fleur de l’âge, il aime s’entraîner et il veut se battre le plus souvent possible. Et gagner, afin de monter les échelons l’un après l’autre.

Mon camp d’entraînement a commencé au mois de septembre. Dans le fond, je l’ai seulement prolongé.

Le boxeur Alexandre Gaumont en compagnie de son père et entraîneur, Marcellin (archives) Photo : Radio-Canada

Dans les jours qui précèdent un combat, un boxeur doit se soumettre à un processus de déshydratation pour respecter la limite de poids. Pour certains, c’est une véritable corvée. Pour d’autres, comme le Gatinois, ce n’est pas difficile .

Je me bats à 160 lbs, et je pèse au maximum 165 lbs. Alors, je dois perdre seulement trois ou quatre livres.

Lorsqu’il en aura fini avec Edgar Romero Mora, le protégé du promoteur Eye of the Tiger admet qu’il s’accordera un peu de vacances . Mais pas trop! , précise-t-il aussitôt.

Ensuite, il se concentrera sur sa prochaine mission. Qui? Quand? Où? Peu importe, tant qu’on lui donne l’occasion de monter dans le ring et de mettre les gants.

Avec les informations de Jonathan Jobin