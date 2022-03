Chirurgie de la cataracte : une entente avec le privé réduit l’attente

Quand la pandémie est arrivée au printemps 2020, il y a eu beaucoup de délestage, il y a eu beaucoup de fermetures de salles d'opération. Donc les chirurgies électives comme celle de la cataracte, elles ont été mises de côté , explique la Dre Katherine Byrns, cheffe de la division d’ophtalmologie du CISSS.

Grâce à un partenariat avec la clinique privée, les patients peuvent s’y faire soigner, sans avoir à payer. La carte d’assurance maladie du Québec suffit.

En ophtalmologie, c'est majeur. Ça a sauvé notre chirurgie de cataractes parce qu'on en faisait plus… on en faisait tout simplement plus , poursuit l'ophtalmologiste.

En 2020, le temps d’attente était de trois à quatre ans pour ce type de chirurgie, d’après elle. Aujourd’hui, on est environ à un an, un an et demi. Et on voudrait se rendre à six mois.

Radio-Canada avait justement parlé, en 2019, avec des patients en Chaudière-Appalaches qui souffraient de ces longues années d'attente.

20 % au privé

Mardi prochain, le ministre de la Santé présentera son plan pour revoir le réseau de la santé au Québec.

Selon un document obtenu par Radio-Canada, Christian Dubé pourrait entre autres détailler la vision du gouvernement pour utiliser le privé dans le but de faire diminuer les listes d’attente.

La Dre Katherine Byrns, cheffe de la division d’ophtalmologie au CISSS de Chaudière-Appalaches Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Un taux de 20 % de recours au privé a été évoqué.

Peu de coûts additionnels

D’après la Dre Byrns, les opérations chirurgicales menées au privé pour les cataractes ne sont pas tellement plus dispendieuses pour les contribuables, que celles effectuées au privé.

Pour l'état, c'est un coût qui est similaire. Donc, tout le monde est gagnant de cette entente-là , précise-t-elle.

Pour l'ophtalmologiste, ce service n’a pourtant pas de prix. Pour le chirurgien, on ne peut pas avoir une plus belle valorisation que d'avoir un moyen de donner des soins à nos patients , soutient-elle.

Pour l’instant, sur la Rive-Nord, à Québec, il n’est pas possible de se faire traiter selon une entente similaire avec le privé.

Le CHU de Québec-Université Laval indique cependant que des négociations sont en cours avec des partenaires privés pour améliorer l'accès aux chirurgies, notamment le traitement des cataractes.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc