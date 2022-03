Vers une loi instaurant des programmes LGBTQ+ dans toutes les écoles du Yukon

J'ai commencé à passer du temps dans la "salle arc-en-ciel" et je me suis senti beaucoup plus accepté et un peu moins harcelé . Nari Barker affirme que le programme Gender Sexuality Alliance (GSA) de l’école secondaire Porter Creek a changé sa vie, ce que confirme Akaria Thorsteinson.

Je devais cacher qui j'étais vraiment. J'ai dû mettre un masque et une fausse identité, pour cacher qui j'étais vraiment, confie l’élève.

« C'est vraiment libérateur d'être soi-même. » — Une citation de Akaria Thorsteinson, élève

Cette salle arc-en-ciel est un lieu où les étudiants peuvent trouver du soutien moral et l‘aide pour s’affirmer en rencontrant leurs pairs.

Cette initiative n'est pas la seule aide du genre disponible au territoire pour les étudiants, mais la députée Emily Tredger a déposé un projet de loi devant l'Assemblée législative pour exiger que toutes les écoles du Yukon mettent en place et soutiennent des activités en milieu scolaire pour les jeunes LGBTQ+.

La députée affirme que l’école secondaire Porter Creek n'est que l'une des nombreuses écoles du territoire qui offrent un soutien solide à leurs étudiants LGBTQ+, mais que les démarches sont encore trop au cas par cas, et que trop d'étudiants en sont encore privés.

Si un enseignant et l'administration soutiennent le projet dans une école, alors quelque chose verra le jour et avec un peu de chance, peut-être que d’autres enseignants s'y joindront, explique-t-elle. Mais il se peut que cet enseignant déménage et que le projet cesse d'exister. Cela dépend donc de l'école que l'élève fréquente, mais nous savons que nos enfants ont besoin de soutien, où qu'ils aillent.

Selon Emily Tredger, ces programmes peuvent avoir une grande influence sur l'avenir scolaire, la santé, et le bien-être des élèves.

« Lorsque nous n'avons pas de lieux ouvertement sûrs, nous perdons des élèves. Nous perdons des élèves dans les écoles, et dans le pire des cas, nous perdons des élèves tout court. » — Une citation de Emily Tredger, députée NPD du Yukon

La ministre de l’Éducation, Jeanie McLean, s’est dit en faveur du renforcement des ressources disponibles pour les étudiants LGBTQ+, et que le gouvernement travaille en ce sens avec son plan d'action visant à rendre le territoire plus ouvert à la diversité des genres et orientations sexuelles.

En présence des étudiants, le projet de loi a été examiné en deuxième lecture, mercredi, mais il n'a pas fait l'objet d'un vote et devra être réintroduit dans les semaines à venir.

Avec les informations de Danielle d'Entremont