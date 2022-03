Rencontre avec Jacques Gourde, l’homme qui s’exclame au parlement

À la Chambre des communes, il déclenche les fous rires chaque fois qu'il lance sa phrase fétiche : « c’est un scandale ». Malgré ses allures théâtrales, Jacques Gourde aborde dans son travail de député des enjeux importants. Derrière ses interventions colorées, il garde un but bien précis en tête : défendre l'intérêt public.

Mathieu Nadon, l'animateur du Téléjournal Ottawa-Gatineau, a rencontré le député conservateur de Lévis—Lotbinière, quelques minutes avant la période de questions, pour discuter de ses apparitions colorées à la Chambre des communes.

Je me prépare mentalement , a-t-il confié. C’est vraiment spécial, la Chambre des communes , a ajouté M. Gourde, un peu nerveux.

Les députés savent le matin même s’ils auront à répondre à une question lors de la période de questions. On nous suggère souvent un thème. Cette semaine, c'était sur le nouveau gouvernement NPD-Libéral , a-t-il expliqué.

« Attendez-vous à une prestation de Jacques Gourde! » — Une citation de Jacques Gourde, député conservateur de Lévis—Lotbinière

Dans les dernières semaines, Jacques Gourde a transformé son temps de parole en véritable prestation. L'homme politique a tenté de passer ses messages avec humour sur une myriade de sujets différents.

Le 10 février, M. Gourde a livré un discours enflammé sur les prestations canadiennes d'urgence qui ont été perçues à l'étranger. Plusieurs médias ont d'ailleurs repris des portions de son discours pour les partager sur les médias sociaux.

Les gens m’en parlent pratiquement tous les jours , a souligné M. Gourde. Les citoyens le reconnaissent depuis que ses interventions ont été partagées des milliers de fois.

En ce qui a trait à sa crédibilité, ce dernier a indiqué qu'il faisait preuve de discernement. Ça dépend du nombre de périodes de questions consécutives qu'on a et ça dépend aussi des thèmes parce que certains thèmes ne se prêtent pas à l’humour, a-t-il fait valoir. J'essaye de rester moi-même et naturel, c’est ce qui marche le mieux .

Une stratégie bel et bien présente

Une question, c’est très court, 25 à 30 secondes, les gens ne retiennent que quelques mots , a fait valoir le politicien. L'utilisation d'expressions très fortes est une manière efficace pour attirer l'attention, selon lui. Quand les gens s’intéressent à la clip, ils s’intéressent ensuite au fond de la question , a-t-il indiqué.

Toutes les manières sont bonnes pour faire une connexion et aujourd’hui c’est tellement rapide , a ajouté le député conservateur. Si on peut intéresser les gens au travail qu’on fait ici, peu importe la façon dont on le fait, l’important c’est de réussir.

L’avènement des réseaux sociaux a aussi changé la donne en raccourcissant la longueur des messages partagés. Quand j’ai commencé ma carrière, une clip pouvait durer 20 secondes. Aujourd’hui, c’est en bas de sept secondes , a illustré M. Gourde.

Il y a quelques semaines, ses collègues de la Chambre des communes ont éclaté de rire alors qu’il réagissait de nouveau, avec tout l'éclat qu'on lui connaît.

Jacques Gourde souligne que le contexte était particulier, que le gouvernement et l’opposition se relevaient de semaines difficiles. Il y a eu comme un relâchement [...] ça a été le fou rire à grandeur de la chambre, ça a été un moment spécial et à la fin, émouvant.

L'humour a donc définitivement sa place au parlement, même dans les moments de tension, selon lui.

Avec les informations de Mathieu Nadon