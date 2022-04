Jean Féron, un romancier aux feuilletons glorieux

On fait aussi de l’information en format collation.

Qui est Jean Féron?

Jean Féron est l’auteur de plus de 34 livres publiés entre 1919 et 1944. Il publie des drames historiques, des récits d’aventures et des romans-feuilletons.

Le plus connu d’entre eux, La Métisse, est publié en 1923. C'est la rencontre tragique entre un paysan anglophone violent et une servante métisse sans défense. L'histoire marque l'imaginaire d'un certain lectorat francophone de l'époque.

Bien que le romancier connaisse du succès, la vie de l'homme reste nébuleuse, car Jean Féron n'est qu’un nom de plume. Ses proches le connaissent sous celui de Joseph Marc Lebel.

Un reportage d’archives du journaliste Gaetan Benoît sur l’auteur fransaskois Jean Féron. Photo : Radio-Canada

Il plane un mystère autour de l’homme. Même les dates de naissance et de décès restent incertaines. Jean Féron serait né en 1881 dans le Maine, aux États-Unis.

Jean Féron poursuit ses études dans de grandes universités de l’Est : McGill, à Montréal, et Columbia, à New York. Il y étudie notamment la médecine, le droit, et la science politique.

De retour au Canada, Jean Féron travaille pour le futur premier ministre québécois, Louis-Alexandre Taschereau.

Vers l'Ouest

Alors que tout le destine à une vie de notable au Québec, Jean Féron démissionne de son poste en 1908.

En 1910, comme bon nombre de francophones à l’époque, il s’installe en Saskatchewan, à Arborfield, tout près de Zénon Park. Il y fonde une famille avec Marie-Laure Hudon.

Cependant, Joseph Marc Lebel n'est pas un cultivateur, c’est un homme de lettres.

Nourrir une famille grâce à sa plume se révèle difficile. Son beau-père, déçu par son gendre, lui retire la garde de sa famille. Joseph Féron ne reverra son fils qu'une fois celui-ci devenu adulte.

En 1910, Joseph Marc Lebel s'est installé dans une ferme à Arborfield, où il est devenu l'un des plus importants écrivains pionniers de l'Ouest canadien de son époque. Photo : Auteur inconnu

Isolé, Jean Féron se plonge dans la littérature. Il écrit à un rythme phénoménal, parfois trois romans par an.

Le roman nationaliste populaire

À partir des années 20, il publie des récits historiques à sensation par le biais de la maison d'édition montréalaise d’Édouard Garand. L’éditeur se targue d’être la seule maison canadienne qui aide les auteurs canadiens .



« Les romans canadiens sont écrits par des Canadiens, imprimés par des Canadiens, avec du papier canadien, illustrés par des Canadiens et édités par des Canadiens au bénéfice des Canadiens. » — Une citation de Encart publicitaire des Éditions Édouard Garand

Spécialiste de la littérature canadienne, Claude-Marie Gagnon explique que l’éditeur a pour but d'éditer à prix modique des œuvres littéraires canadiennes-françaises et d'en favoriser la lecture par le plus grand nombre possible .



Infatigable, Jean Féron signe tant de récits qu’il devient l’un des principaux auteurs des Éditions Édouard Garand.

« C'était un ermite, l'écriture a remplacé tout ce qu’il n’avait pas dans sa vie. » — Une citation de Marguerite Tkachuk, directrice de l’Association fransaskoise de Zenon Park

La popularité des romans historiques tels qu'en écrivait Jean Féron ne survivent pas à la Seconde Guerre mondiale, selon l'auteur Claude-Marie Gagnon. Reclus, l’écrivain serait décédé en 1946 dans un relatif anonymat.

Reconnu par une nouvelle génération

« Quand j'ai découvert le travail de Jean Féron, j'ai eu l'impression que des aspects de ma vie, de mon quotidien, ici en Saskatchewan, méritaient d'être partagés. » — Une citation de Zoé Fortier, artiste

Si l’homme et son œuvre ont longtemps été méconnus, des artistes et des membres de la communauté fransaskoise tiennent aujourd'hui à les mettre en lumière.

Une partie du village de Zenon Park au début du siècle dernier, vu du haut d'un élévateur à grain. Photo : Archives provinciales de la Saskatchewan

Sous l'égide du Conseil culturel fransaskois, l’artiste Zoé Fortier, originaire de Zenon Park, a créé un guide pédagogique pour que Jean Féron ne soit plus jamais oublié.

Je n'ai pas connu Jean Féron avant la mi-vingtaine. Il n'y avait rien à l'école pour connaître un auteur, un artiste local , explique Zoé Fortier. Le guide pédagogique répond à ce besoin des jeunes francophones de savoir qu'il y a eu d'autres artistes, d'autres francophones avant eux.

Zoé Fortier souhaite que le guide, conçu avec l’auteure Katrine Deniset, serve aux enseignants de 6e, 7e et 8e année.

Il comprend des biographies, des exercices d'écriture et des analyses de texte. C'est autant un outil pour découvrir un artiste qu'une opportunité pour les élèves d'acquérir un vocabulaire lié à l'écriture , dit Zoé Fortier.

« C'est vraiment inspirant pour les francophones créatifs de la Saskatchewan de savoir que, nous aussi, on a des histoires à raconter qui sont pertinentes. » — Une citation de Zoé Fortier, artiste

Les honneurs pour l'auteur

« C'est une sorte de fierté de voir qu'ici, à Zenon Park, dans un petit village, il y a une personne renommée. » — Une citation de Marguerite Tkachuk, directrice de l’Association fransaskoise de Zenon Park

L’Association fransaskoise de Zénon Park organise une soirée en l’honneur de Jean Féron, qui aura lieu le 31 mars. Le petit-fils de Jean Féron, Rémi Lebel, y collabore pour exposer des livres et des manuscrits de son aïeul.

La soirée sera l’occasion d’une discussion entre Béatrice Gaudet et Michel Marchildon, deux chercheurs qui ont étudié l'œuvre de Jean Féron.

Le conseil culturel fransaskois profitera de la soirée pour présenter le guide pédagogique et pour dévoiler une ouvre d’art en souvenir de Jean Féron : un portrait réalisé par l'artiste métisse Matthieu Bohémier.

La soirée aura lieu le jeudi 31 mars, à 19 h, au pavillon de l’Association fransaskoise de Zénon Park.

Avec les informations de Gaetan Benoit