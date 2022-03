Un recueil de textes fait rayonner le récit d’immigrantes franco-albertaines

On fait aussi de l’information en format collation.

L'émotion était palpable derrière les écrans lors du lancement virtuel du livre, le vendredi 25 mars. Après un an d’apprentissage, de témoignages et d’écriture sur leur parcours d’immigrante, ces femmes voient le fruit de leur travail être enfin accessible au grand public.

Par cette initiative, l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (Alliance des femmes de la francophonie canadienne AFFC ) a souhaité donner aux immigrantes francophones l’espace pour raconter leur histoire, des récits sur lesquels on ne s’arrête pas assez, selon la directrice de l’organisme, Soukaina Boutiyeb.

Je pense que c'est important de les valoriser, de les reconnaître, de reconnaître qu'il n'y a pas une seule manière d'immigrer, qu'il y en a des différentes. Il n’y en a pas une qui n'est pas plus mauvaise qu'une autre; au contraire, chacune a ses défis , souligne-t-elle.

Ainsi, tout au long de l’année 2021, des femmes de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Yukon se sont retrouvées en ligne pour suivre des ateliers d’écriture dans l’idée de publier à leur tour le texte qui relate leur vécu d’immigrante.

Des ateliers ouverts à tous les niveaux d'expérience

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne AFFC n’a pas souhaité limiter les conditions de participation au projet. Pour s’inscrire, il suffisait d’être une femme francophone immigrante ou issue de l’immigration. C'était justement ça, l'objectif. Elles n'avaient pas besoin d’avoir de l’expérience dans l’écriture de récit , explique Soukaina Boutiyeb.

Le plus important, pour l’organisme, était d’accompagner les participantes dans leur apprentissage et de leur donner les outils nécessaires pour se raconter.

Carol Offi a décidé de participer au projet pour ces raisons-là, notamment. Originaire de la Côte d’Ivoire, cette journaliste de formation est arrivée à Edmonton il y a deux ans.

J'ai beaucoup de projets d’écriture de nouvelles. C’était dans cette période où je pensais à : comment commencer, comment démarrer mes projets d'écriture littéraire, que je suis tombée sur ce projet-là. Je me suis dit : tiens, c'est une belle opportunité , raconte-t-elle.

Cette expérience a permis à Carol Offi d’écrire sur elle-même, alors qu’elle est normalement de nature réservée. Photo : Fournie par l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne

Pour elle, c'était le point de départ d’une aventure littéraire.

« Même si ce n'est pas formel, ça fait de moi un écrivain. Donc, c'est un bon départ pour me "booster", pour affiner mes propres projets. » — Une citation de Carol Offi, coauteure du recueil Autour d’Elles – Récits de femmes

Écrire sur son histoire d'immigrante, un récit intime

Plus qu'un simple atelier littéraire, c’est un espace de rencontres entre femmes et d’échanges sur la diversité des parcours d’immigration qui s’est créé au fur et à mesure des rencontres.

Marie Anichkina, originaire de Russie, est arrivée à Calgary en 2020. Pendant ces ateliers, elle s’est sentie à l’aise de discuter avec les autres participantes, mais surtout soutenue. Quand on est entre femmes, on est libres de parler de tout. On peut partager nos expériences sans préjugés , fait-elle remarquer.

Grâce à ce projet, Marie Anichkina a compris que chaque voix compte et que chaque expérience est unique et vaut la peine d'être transmise. Photo : Fournie par Marie Anichkina

C'est aussi l'avis de Carol Offi : Même si les histoires sont différentes, il y a toujours des points communs. Les expériences s’entrecoupent et le sentiment de ne pas avoir été la seule à vivre les différentes étapes d’immigration finit par ressortir, selon elle.

Les participantes s'entendent pour dire que l’écriture devient alors une expérience libératrice, un moyen d’évacuer des choses, de revenir sur des détails du passé pour transmettre ses émotions aux personnes qui liront le recueil.

Selon la directrice de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne AFFC , Soukaina Boutiyeb, le recueil offre aux lecteurs la possibilité d'être plus sensible à cette réalité-là : que les femmes immigrantes vivent avec les défis, avec les espoirs, avec les bonheurs et les tristesses qu'elles ont accepté de partager avec nous dans leurs récits .

Le livre sera bientôt offert à la Coalition des femmes de l'Alberta ou sur demande auprès de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Une version numérique sera aussi diffusée sur le site Internet  (Nouvelle fenêtre) de l'organisme.