Malgré la pandémie et les nouvelles de la guerre, la vie qui bat dans la Péninsule

Pour des personnes croisées au hasard, il s'agit de tenter de trouver le bonheur dans des choses simples : des loisirs, des fleurs, contempler la nature, l'humour et, bien sûr, la famille.

Mario Soucy est toujours partant pour rigoler. «Non, il n'y a pas de souci». Photo : Radio-Canada / René Landry

Mario Soucy suit l'évolution de la guerre en Ukraine à la télévision. Mais, il tente de le faire à petites doses.

C'est certain qu'on ressent beaucoup d'empathie , dit-il. Mais, il faut se détacher un peu. On tombe en mode de survie un petit peu, psychologiquement.

Dans un dépanneur de son voisinage, à Caraquet, où il dîne presque tous les jours, il est comme un pilier, toujours prêt à philosopher un brin ou à faire des blagues.

Même s'il est très informé, il préfère détendre l'atmosphère.

Il y a tout le temps quelqu'un pour t'amener un sourire à un moment donné , assure-t-il. Même si c'est gris un peu, il y a tout le temps quelque chose dans la vie qui nous ramène. On a tout le temps de quoi pour rire ou pour se moquer. Ça tient le moral, j'imagine.

Des fleurs pour l'âme

La fleuriste d'Aux mille et un Jardins, Meyranie Maryse Paulin n'a pas chômé au cours des dernières années.

Beaucoup de personnes ont développé la passion du jardinage. Elles installent aussi des petits bouquets de fleurs à la maison ou sur leur bureau. Ça leur amène de la joie dans cette négativité-là. Ça amène une petite gaieté à la maison.

Meyranie Maryse Paulin livre un bouquet de fleurs Photo : Radio-Canada / René Landry

Elle reconnaît qu'elle a le beau rôle en faisant la livraison de fleurs et elle est toujours bien accueillie, même si la guerre nourrit bien sûr les conversations.

Le monde jase beaucoup. De fois, juste de parler leur fait du bien. Il y a toujours moyen de trouver des petits bonheurs.

Sourire à la vie

Micheline Landry a un sourire rayonnant. Mais, derrière ce sourire se cache la peine d'avoir perdu sa mère il y a à peine deux semaines.

Micheline Landry préfère sourire à la vie au quotidien. Et chérir ses enfants. Photo : Radio-Canada / René Landry

Elle n'a pas du tout envie d'entendre parler de la guerre.

Ah! la guerre pour moi, là , soupire-t-elle. Ç'a toujours existé. Moi, je vis une journée à la fois. Aujourd'hui, je suis ici, demain, je ne le sais pas.

Elle trouve le bonheur, et sa fierté, dans ses deux enfants qu'elle adore.

Pas de tracas en motoneige

Ils arrivent en faisant vrombir leurs machines. Quatre amis de Saint-Jean, dans le sud de la province. Ils sont attirés non seulement par la beauté des paysages, la qualité des sentiers et la joie de vivre des gens du coin, mais surtout par la neige, qui est encore présente.

Ils sont arrivés lundi à Bathurst avec leurs motoneiges derrière des camionnettes. Puis ils ont arpenté les pistes de la région Chaleur, dans les environs de Campbellton, puis dans la Péninsule acadienne.

Gary Weatherhead oublie tous les tracas quand il se promène à motoneige Photo : Radio-Canada / René Landry

Gary Weatherhead, un électricien à la retraite, en est à sa deuxième visite dans la région.

Quand il s'installe sur sa motoneige, il oublie tous ses tracas.

Je ne suis pas un admirateur de Poutine , lance-t-il, en parlant du président russe. On tente de se sortir de la pandémie, puis là, arrive cette guerre. C'est terrible.

Mais, il tente de ne pas se casser la tête en profitant le plus possible de sa tournée avec ses amis. Il ne veut pas parler, non plus, du prix de l'essence.

L'hiver, c'est la motoneige; l'été, c'est le golf. Peut-être qu'on pourra jouer au golf dans notre région puis venir ici se promener à motoneige , lance-t-il en riant. Où, dans le monde, est-ce qu'on peut faire pareille chose?

« Plus jamais la mer ». Vraiment?

Daryl Manuel a fini de courir à gauche et à droite, le printemps venu, pour préparer son bateau en vue de la pêche au homard.

Son bateau, il l'a vendu à un jeune de la relève qu'il connaît depuis longtemps. À 65 ans, celui qui se décrit comme « le seul anglais de Saint-Simon » peut relaxer. Il parle bien sûr français puisqu'il vit dans la région depuis maintenant près de 45 ans. Mais, il est d'humeur à rigoler.

Daryl Manuel a vendu son bateau, le Jespado, nommé ainsi selon les premières lettres des noms de ses trois enfants. Photo : Radio-Canada / René Landry

Il est toutefois fatigué d'entendre parler de pandémie et il trouve cette guerre en Ukraine ridicule. Son petit bonheur, il va le trouver en forêt, sur la terre de son grand-père, qui avait promis de léguer celle-ci à son petit-fils qui ferait la pêche comme lui.

Plus jamais la mer , lance-t-il.

Ce n'est pas qu'il la déteste. Il la respecte puisqu'elle lui a fait gagner sa vie. Mais, il se dit prêt à tourner la page rapidement, sans larmes et sans regrets. S'il a voulu faire le métier de son grand-père, construire son camp dans le bois est un rêve qu'il caresse depuis longtemps.

Daryl Manuel assure qu'il ne s'ennuiera pas de la mer quand il sera en forêt. Photo : Radio-Canada / René Landry

Pourtant, c'est bien sur le quai de Caraquet qu'on le croise, tandis que plusieurs pêcheurs commencent à avoir des papillons dans l'estomac, que l'envie de prendre le large se fait sentir, qu'ils ont le « mal de terre ».

Qu'est-ce que je fais ici , répète-t-il. C'est une bonne question.

Je suis venu me parquer sur le quai pour boire mon café, relaxer, regarder les gars, là-bas, qui pêchent l'éperlan.

C'est bien connu qu'une hirondelle ne fait pas le printemps dans la Péninsule acadienne, c'est plutôt l'arrivée du brise-glace de la Garde côtière canadienne.

Daryl Manuel se moque des rumeurs qu'il entend sur l'arrivée prochaine du navire.

Comme l'a sûrement constaté ce pêcheur d'éperlans, la glace est encore très épaisse. Photo : Radio-Canada / René Landry

Il y a deux fois plus de glace que l'année passée , affirme-t-il. Il n'y a même pas une craque dans la glace entre Caraquet et Maisonnette.

Quelque temps après cette discussion sur le quai, on apprenait que le brise-glace Jean Goodwill ferait son apparition dans les eaux de la Péninsule acadienne ce vendredi.

La vie qui bat. Malgré tout.