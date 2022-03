Des organismes fransaskois déçus par le budget provincial

Au lendemain du dévoilement du budget de 2022-2023 en Saskatchewan, l’Association des parents fransaskois (APF) et l'Association locale des enseignantes et enseignants fransaskois (ALEF) expriment leurs déceptions.

Le directeur général de l’Association des parents fransaskois APF , Abdallah Oumalek, se dit inquiet par le manque de financement accordé pour la construction de nouvelles écoles francophones à Prince Albert et à Saskatoon.

Selon lui, cela pourrait avoir des conséquences importantes sur les parents francophones.

« Il y aura des parents qui seront dans l'obligation d’amener leurs enfants vers les centres anglophones parce qu’il n'y a pas de place dans les centres éducatifs francophones. » — Une citation de Abdallah Oumalek, directeur général de l’Association des parents fransaskois

Abdallah Oumalek affirme cependant qu’il y a quand même des avantages à tirer du budget provincial.

Par exemple, il se réjouit de l’exemption de la taxe provinciale sur les événements et activités organisés par les organisations à but non lucratif, comme l’Association des parents fransaskois APF .

D’autres événements sportifs et culturels seront quant à eux assujettis à la taxe sur les produits et services (TPS) à partir du 1er octobre.

L'éducation n'est pas une priorité

Le président de l'Association locale des enseignantes et enseignants fransaskois, Daniel Dion, affirme qu’avec la faible hausse de fonds accordée au secteur de l’éducation, le gouvernement provincial ne semble pas prioriser les besoins de ce secteur.

Selon Daniel Dion, l'investissement accordé ne suffit pas pour répondre au nombre grandissant d’élèves, qui ne cesse d’augmenter dans les salles de classe à travers la province.

« On a besoin d'avoir accès aux outils pour faire notre travail, on a besoin des ressources humaines, on a besoin d'avoir accès à plus d’enseignants pour pouvoir relever les défis, et répondre aux besoins des élèves que nous avons en salle de classe. » — Une citation de Daniel Dion, président de l'Association locale des enseignantes et enseignants fransaskois

Le gouvernement provincial s’engage pour sa part à continuer à travailler en étroite collaboration avec le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) afin d’assurer une éducation de qualité aux familles francophones.

Avec les informations de Bryanna Frankel et d’Ernst Jeudy