Incursion dans le nouveau pavillon éducatif d’Horizon Santé-Nord

Inauguré plus tôt ce mois-ci, ce nouveau bâtiment réjouit Dominic Giroux, PDG d’Horizon Santé-Nord.

Pour nos 2000 apprenants, c’est vraiment le jour et la nuit en matière de qualité des installations , dit-il.

Le PDG de l'hôpital Horizon Santé-Nord, Dominic Giroux. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Si ce nouveau bâtiment ne vient pas régler le problème du manque d’espace pour les patients dans l’hôpital régional de Sudbury, il comble celui pour les nombreux étudiants qui apprennent leur métier au sein de ses murs.

Par le passé, les étudiants manquaient tellement de place qu’ils devaient s’installer à la cafétéria pour discuter de cas de patients, ce qui était clairement inacceptable , indique M. Giroux.

Le nouveau pavillon Labelle a été inauguré au début du mois de mars. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

La construction du pavillon est le résultat d’un travail de dix ans, financé par le public et par des prélèvements de fonds , continue-t-il.

M. Giroux espère désormais attirer davantage d'étudiants, afin de pallier le manque de main-d'œuvre dans les métiers de la santé dans le Nord de l'Ontario.

Un laboratoire de simulation à la fine pointe

Dans les salles de laboratoire à l'étage des simulations sont disposés des mannequins.

Certains représentent des corps humains entiers, alors que d’autres illustrent plutôt une partie distinctive du corps, comme un genou ou encore une trachée.

Un mannequin de simulation d'accouchement. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Dans une autre pièce, on peut observer du matériel pour imiter un accouchement, ou encore un simulateur d'opérations chirurgicales, incluant du faux sang, pour offrir une reproduction la plus réaliste possible.

Selon Sébastien Perth, technicien de simulation, ces mannequins servent à faire une inoculation de stress aux étudiants.

Sebastien Perth est technicien de simulation pour Horizon Santé-Nord. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

« On veut rendre le monde stressé, mais pas au complet, juste leur donner le sentiment que quelque chose ne va pas bien, pour qu'une fois dans la vraie vie, ils soient habitués à ce sentiment-là. » — Une citation de Sébastien Perth, technicien de simulation

À l’aide de ses collègues, M. Perth s’assure de préparer les mannequins pour les simulations.

Il utilise du matériel comme pour le cinéma ou le théâtre afin de maquiller les modèles selon les besoins de l’exercice.

Lui et ses collègues sont chargés de rendre l’expérience la plus immersive possible, en préparant aussi des liquides corporels aux odeurs et couleurs réalistes.

Dans la salle de contrôle, les évaluateurs dirigent la simulation. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Dans une pièce miroir de l’autre côté des laboratoires, les évaluateurs peuvent observer comment les étudiants réagissent à la simulation, comment ils contrôlent les signes vitaux des sujets et peuvent compliquer la tâche des étudiants.

Un milieu de vie pour les étudiants

Au-delà des outils d’apprentissage, le pavillon Labelle contient aussi des installations pour le repos des étudiants.

Au 3e étage se trouve un grand salon lumineux, qui inclut un fauteuil à massage et des ordinateurs pour la recherche.

En plus de ces espaces, des bureaux individuels et des chambres sont aussi disponibles pour les médecins résidents, qui se retrouvent bien souvent sur appel et sont donc forcés de passer la nuit à l’hôpital.

Pour Emma Pillsworth, médecin résidente croisée sur place, ces installations vont contribuer à une meilleure santé mentale pour les médecins résidents.

Emma Pillsworth est médecin résidente à Horizon Santé-Nord. Photo : Radio-Canada

C'est bien d'avoir un endroit où on peut décompresser et dormir quand on est stressé et être tranquille en attendant d'être appelé pour aller aider un patient , dit-elle.

Aruba Nurullah, une autre médecin résidente, croit que ces nouvelles installations sont idéales pour la tâche qu’elle a à accomplir.