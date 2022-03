La crème du volleyball universitaire masculin à l’Université du Manitoba ce week-end

On fait aussi de l’information en format collation.

L’événement prend son envol vendredi après-midi, pour se conclure dimanche avec les finales.

C’est la frénésie pour le comité organisateur puisque l’Université du Manitoba devait initialement accueillir le tournoi du 13 au 15 mars 2020. L’arrivée du coronavirus a forcé l’annulation du tournoi à moins 24 heures d’avis.

Je m’attends à du volleyball de grande qualité, des athlètes excités de compétitionner à un haut niveau et une atmosphère incroyable. Ça fait si longtemps que la communauté sportive n’a pas pu se rassembler , explique le directeur des sports à l’Université du Manitoba, et président du comité organisateur du tournoi, Gene Muller.

Le gymnase peut accueillir plus de 3000 spectateurs.

Bloqueur central pour les Bisons du Manitoba, Zachary Janzen, qui étudie à l’école des affaires Asper, est heureux d’avoir la chance de pouvoir vivre l’expérience d’un championnat universitaire national, dans son université.

Je suis excité. On était prêts en 2020, mais ça a été annulé. C’est ma dernière année avec l’équipe donc aller jouer sur notre propre terrain et vivre une expérience nationale c’est vraiment chouette , affirme Zachary Janzen.

L’équipe du Manitoba sera la huitième tête de série et affrontera les Spartans de l’Université Trinity Western à Langley en Colombie-Britannique, soit la première tête de série. Ce match de quart de finale est prévu à 18 h, vendredi.

Cette saison, les Bisons n’ont pas eu la chance d’affronter leurs rivaux de l’extrême ouest du pays, alors que la compétition s’est concentrée vers les adversaires à proximité.

Ça fait deux semaines qu’on pratique et qu’on regarde des vidéos d’eux. On va essayer d’utiliser l’avantage de la foule. Ils ne nous ont pas affrontés, on ne les a pas affrontés, ça va être plaisant de jouer contre eux , indique le joueur des Bisons, Zachary Janzen, qui disputera ses derniers matchs universitaires en carrière.

La touche finale a été mise au Centre athlétique Investors Group pour accueillir le Championnat de volleyball universitaire masculin de U SPORTS 2022. Photo : John Gaudes

Un tournoi pour l’ancien entraîneur Garth Pischke

Ce sera la première fois que l’Université du Manitoba accueillera ce tournoi, qui en est à sa deuxième édition en sol manitobain depuis 1976.

La candidature avait été soumise en 2018 afin de souligner la carrière de l’ancien entraîneur des Bisons, Garth Pischke. Celui-ci prenait sa retraite à l’issue de la saison 2019-2020, après 37 ans à la barre de l’équipe.

Sous sa gouverne, l’équipe a atteint le championnat national 27 fois. Elle a récolté 14 médailles, dont 9 en or.

Garth Pischke sera dans la foule lors du match vendredi.

On va lui faire un hommage vidéo, juste avant notre partie , s’enthousiasme Gene Muller.

Les forces en présence

Le tournoi regroupe les trois finalistes des séries éliminatoires de l’ouest du Canada, soit les Spartans de Trinity Western, les Golden Bears de l’Université de l’Alberta et les Dinos de l’Université de Calgary.

Trois équipes de l’Ontario sont aussi présentes, finalistes des séries éliminatoires. Ce sont les Gaels de l’Université Queen's, les Marauders de l’Université McMasters et les Varsity Blues de l’Université de Toronto.

Le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke, au Québec, et les hôtes des Bisons de l’Université du Manitoba viennent compléter le portrait.

Horaire du tournoi (heure centrale) :

Vendredi 25 mars 13 h : Quart de finale #1— Calgary (7) vs McMaster (2)

15 h : Quart de finale #2— Queen’s (6) vs Alberta (3)

18 h : Quart de finale #3— Manitoba (8) vs Trinity Western (1)

20 h : Quart de finale #4— Sherbrooke (5) vs Toronto (4)

Samedi 26 mars 12 h 30 : DF consolation #1— Perdant QF 1 vs Perdant QF 2

14 h 30 : DF consolation #2— Perdant QF 3 vs Perdant QF 4

18 h : Demi-finale #1— Gagnant QF 1 vs Gagnant QF 2

20 h : Demi-finale #2— Gagnant QF 3 vs Gagnant QF 4

Dimanche 27 mars 11 h : Match pour la cinquième place

13 h : Match pour la médaille de bronze

16 h : Match pour la médaille d’or

Source: U SPORTS