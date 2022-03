La GRC enquête sur le vol de 14 armes à feu au Nouveau-Brunswick

On fait aussi de l’information en format collation.

La police précise que l'incident s'est produit jeudi dernier, entre 8 h et 15 h, dans une résidence inoccupée de la route 628.

Il semble que quelqu'un se soit introduit dans la résidence et ait volé 14 armes à feu, en plus d'une camionnette et un véhicule tout-terrain, selon les autorités. Les deux véhicules ont été retrouvés.

Parmi les 14 armes à feu volées figurent dix armes de poing.

Toute personne qui croit pouvoir contribuer à l'enquête est invitée à communiquer avec la GRC.