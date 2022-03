Une roulotte flottante fait des vagues en Alberta

Le véhicule de vos rêves est-il une autocaravane de sept mètres de long faite du même aluminium qu’un avion et qui peut également vous servir de ponton? L’Albertain Gordon McKenzie a exactement ce qu’il vous faut.

À la recherche d’un acheteur qui saura apprécier le véhicule qu’il a modifié de ses propres mains, Gordon McKenzie a publié une petite annonce sur Facebook. La publication a eu des milliers de vues et attiré de l’attention d’aussi loin que le Pakistan ou l’Australie.

Il faut dire que Flounder , comme l’appelle son propriétaire, n’est pas le genre de véhicule qu’on trouve à tous les coins de rue.

Son histoire a commencé dans les années 1970, alors qu'il n’était encore qu’une camionnette. Il appartenait alors à un ami de Gordon McKenzie, Stanley. Les deux hommes l’ont aménagé pour en faire un véhicule récréatif et ont remplacé le châssis par un châssis en aluminium.

Quand Stanley est décédé, Gordon en a hérité. Je me suis efforcé de garder son héritage en vie , explique ce dernier.

Il avait le véhicule depuis quatre ans quand il a remarqué quelque chose d’étrange : il y avait des flotteurs imbriqués sous la carrosserie. Il a décidé de voir comment Flounder se débrouillerait sur l’eau.

J’ai ajouté de la mousse sous le plancher au cas où, parce que je ne voulais vraiment pas avoir à appeler des plongeurs pour qu’ils viennent me ramener ma voiture , précise-t-il.

Puis il a pris la direction de Ghost Lake, tout près de Calgary.

J’ai conduit [Flounder] jusque là et j’ai reculé dans le lac.

Le premier essai a été un peu laborieux, raconte-t-il, mais le deuxième était juste fantastique .

Le véhicule, maintenant de couleur métallique, roule sur l'autoroute sans problème, selon son propriétaire. Il flotte aussi sur l'eau. Photo : Gordon McKenzie

Le véhicule était bleu et blanc quand Gordon McKenzie l'a reçu, Il l'a baptisé Flounder, comme le petit poisson qui suit Ariel dans ses aventures dans le film La petite Sirène, connu en français sous le nom de Polochon ou Barboteur.

Quand j’ai enlevé la peinture et poli l’aluminium, le nom de Flounder ne lui allait plus aussi bien, mais on ne peut pas renommer ses enfants , commente-t-il à la blague.

Il avait d’abord affiché le véhicule sur Internet au prix de 11 000 $, mais s’est aperçu depuis qu’il ne valait pas la peine de s’en départir pour si peu, étant donné sa grande valeur sentimentale et l’intérêt qu’il a suscité. Le prix affiché est maintenant de 32 000 $.

Le propriétaire espère trouver un acheteur qui appréciera le caractère unique de Flounder et qui aura le temps et les compétences pour l’aménager et le modifier.

Je me dis qu’en faire un camion-restaurant flottant serait un bon choix , lance-t-il.

