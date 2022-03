Un nouveau départ en vue pour l’usine Crustacés des Monts

Une offre d’achat a été soumise par le pêcheur et ses deux associés au propriétaire actuel de l'usine de transformation de Sainte-Anne-des-Monts, qui l’a acceptée.

Jusqu’à sa fermeture en 2019, l'usine transformait principalement de la crevette nordique. Homard, crabe commun, flétan, hareng et maquereau y seront dorénavant transformés.

Les conditions du permis d’exploitation de l'usine permettent de vendre seulement la crevette en gros. Toute autre espèce qui y est transformée doit être vendue au détail.

Afin de trouver des débouchés pour son usine, Ghislain Collin s’est aussi porté acquéreur de la Poissonnerie-Restaurant du Quai, située à quelques mètres d'Exploramer.

Ghislain Collin, qui est aussi pêcheur de homard, a tenu un kiosque au salon Fourchette bleue, qui s'est tenu en février à Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada

L’entrepreneur compte aussi rejoindre les marchés urbains grâce à la vente en ligne pour écouler ses produits.

On est actif sur le Net. Des commandes de 100 $ et plus seront livrées à des points de service en ville. C’est là-dessus qu’on s’enligne. On sauve encore un intermédiaire qui est le distributeur. C’est déjà organisé, on a déjà un transporteur qui va faire des allers-retours entre nos installations et Montréal , explique-t-il.

Un directeur des ventes a d’ailleurs déjà été embauché.

L'entrepreneur espère pouvoir démarrer les activités de l'usine à l'automne, pour transformer les 150 000 livres de crabe commun qu'il prévoit pêcher à ce moment-là.

Un avenir jusque-là incertain

L'usine avait cessé ses opérations en 2019 dans un contexte de baisses importantes des allocations de crevettes.

Les quatre autres usines de transformation (Marinard, à Rivière-au-Renard, Crevette du Nord Atlantique, à L'Anse-au-Griffon, et Les Fruits de mer de l’Est-du-Québec, à Matane) ont même proposé de racheter l’usine dans une opération de rationalisation, afin de protéger leurs propres approvisionnements.

Le maire de Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, s’était beaucoup impliqué à ce moment-là pour empêcher la révocation du permis d’exploitation attaché à l’usine, et ainsi éviter la fermeture définitive de l’usine et la perte d’une cinquantaine d’emplois.

Le gouvernement s’apprêtait à peut-être procéder à un exercice de rationalisation, soit d’éliminer ce permis-là. J’ai passé beaucoup d’heures de travail, de semaines, de représentations dans ce dossiers-là , raconte-t-il.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il se réjouit maintenant de l’annonce.

« De m’être battu pour conserver ce permis d’exploitation fait en sorte qu’il arrive des joueurs et des promoteurs intéressés à en faire l’acquisition, et voilà que c’est fait! » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

De son côté, la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, accueille aussi très favorablement la nouvelle.

C’était un projet qui était attendu depuis longtemps, parce que les installations étaient déjà là, mais n’étaient plus en opérations depuis 2018. C’est sûr que voir de la vie de retour dans l’usine Crustacés des Monts, c’est une bonne nouvelle pour l’industrie. Ça permet de diversifier l’économie et de créer de l’emploi, indique-t-elle.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais des investissements de plusieurs centaines de milliers de dollars sont prévus à l'usine, ce qui permettra la création d'une cinquantaine d'emplois.