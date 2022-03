La MRC de Bellechasse demande des excuses au maire Marchand

Les représentants de la MRC et de Développement économique Bellechasse exigent des excuses de la part du maire de Québec, Bruno Marchand. Ces derniers n’ont pas du tout aimé le ton et les propos de l’élu lors de la conférence de presse qui a précédé le conseil municipal, lundi soir.

Avant la séance du 21 mars, Bruno Marchand a dénoncé l’effet de l’étalement urbain. Voici les propos exacts du maire :

Lorsqu'on permet l'étalement urbain, on diminue notre capacité à agir sur les changements climatiques. Si le troisième lien arrive et qu'on n'est pas capable de ceinturer l'étalement urbain, et que Lévis se développe, je vous l'ai déjà dit, j'ai aucun problème. Mais qu'on aille développer dans Bellechasse, qu'on aille développer encore plus à distance, qu'on augmente la distance que les gens doivent faire avec leur auto, même si elle est électrique dans 10, 15 ans, ça a quand même de l'impact. Ça produit plus de problèmes que ça en règle.

Des propos que les représentants de Bellechasse qualifient de méprisants et d’ insultants .

En milieu rural on a aussi le droit de se développer puis on ne porte pas plus atteinte que n'importe qui d'autre aux changements climatiques , estime Alain Vallières, le directeur général de Développement économique Bellechasse.

Ce dernier rappelle au passage que bien des résidents de Bellechasse travaillent et dépensent à Québec, pour ainsi contribuer à la vitalité économique de la ville.

Tous les acteurs de la grande région de Québec doivent travailler en collaboration afin d’assurer un développement harmonieux , soutient M. Vallières.

Bruno Marchand réplique

Jeudi, en entrevue avec Passion FM, une radio de la Rive-Sud, Bruno Marchand a ainsi répondu à la demande d’excuse :

Je ne m’excuserai pas de dire un fait que l'étalement urbain c'est pas bon pour l'environnement.

Table suprarégionale

M. Vallières aimerait d’ailleurs que des rencontres entre les différentes municipalités aient lieu pour discuter d’enjeux régionaux.

On doit s’asseoir tout le monde autour de la table pour parler , résume M. Vallières.

Il aimerait ainsi voir une genre de table suprarégionale être formée.