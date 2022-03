La communauté ukrainienne demande une approche coordonnée pour l’accueil des réfugiés

Alors que plus de 20 000 demandes de visa ont été soumises par des Ukrainiens au Canada en date du 23 mars, la présidente nationale du Congrès ukrainien canadien, Alexandra Chyczij, estime qu’Ottawa devrait mettre en place une approche coordonnée et plus adaptée à la réalité pour accueillir les réfugiés ukrainiens.

Nous sommes reconnaissant que le Canada fasse quelque chose pour accueillir ces réfugiés. Mais techniquement, ceux-ci ne sont pas considérés comme des réfugiés , explique Alexandra Chyczij.

Selon elle, les Ukrainiens qui ont fui leur pays à la suite de l’invasion russe sont plutôt considérés comme des visiteurs , car ils ne répondent pas à la définition de la convention . L’approche prise par le gouvernement fédéral n’est donc pas adaptée à leur réalité et pourrait ajouter à leur traumatisme.

Ils sont partis avec un sac et trois enfants. C'est le profil type des personnes que nous essayons d'aider (...) Nous ne pouvons pas avoir des gens qui arrivent perdus dans les aéroports et qui cherchent de l'aide, cela les traumatiserait doublement , avance Alexandra Chyczij.

Une approche coordonnée de la part d’Ottawa

Alexandra Chyczij estime que 95 % des personnes qui traversent la frontière sont des femmes avec de jeunes enfants qui ont besoin que l’approche de leur processus d’accueil soit coordonnée.

« Quelqu'un doit les faire venir dans des avions du gouvernement, les emmener dans un endroit sûr où ils pourront observer leur quarantaine de 14 jours'', suggère Alexandra Chyczij.

Elle ajoute que durant cette période les organismes d’aide aux réfugiés et aux nouveaux arrivants auraient ainsi le temps de les aider à obtenir leur carte de santé, leur permis de travail et à trouver un endroit où vivre.

Elle croit que c'est la seule façon dont ce processus peut fonctionner et qu’il n’y a qu’Ottawa qui puisse mener à bien la mise en place de ces étapes.

Seul le gouvernement peut le faire. Seul le gouvernement sait à qui il donne des visas. Seul le gouvernement sait quand ces personnes vont arriver , poursuit-elle.

Éliminer les obstacles bureaucratiques

C’est une situation très difficile sur le terrain d’assurer leur transition de l'Europe de l'Est vers le Canada , admet Jack Jedwab, le président et directeur général, de l'Association des études canadiennes (AEC) et de l'Institut Metropolis qui organise chaque année le Congrès Metropolis.

Ce congrès est un rassemblement de chercheurs, de décideurs et de représentants d’organismes d’aide à l’établissement et communautaires œuvrant dans le domaine de l’immigration et de l’établissement au Canada. Le 24e congrès se tiendra à Vancouver du 24 au 26 mars.

Jack Jedwab indique « qu’ il y a des processus par étapes » et qu’il faut s’assurer que le processus soit le plus simple possible.

Il ajoute que des discussions auront lieu avec Ottawa afin de s'assurer que les perceptions de la présidence ukrainienne soient adressées de manière correcte , avant de souligner que le Congrès rassemble plus de 800 personnes de partout au Canada qui vont participer entre autres a des ateliers sur comment aider les réfugiés, qu’ils soient Ukrainiens ou d’ailleurs, en termes de besoin urgents.

Je pense qu'il y a la volonté de ceux et celles qui participent ici non seulement à la conférence, mais qui travaillent chaque jour afin d'assurer qu'on peut justement permettre aux réfugiés de l'Ukraine de venir au Canada sans obstacle bureaucratique , rapporte-t-il.

Jack Jedwab assure également que son organisme compte se rendre en Europe dans les semaines à venir afin de connaître les défis que rencontrent les réfugiés ukrainiens lorsqu’ils tentent de venir au Canada.