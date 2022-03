Chantal Duguay demeurera en poste jusqu’à la nomination de son successeur

La présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, Chantal Duguay, quittera ses fonctions plus tard que prévu. Son départ à la retraite, prévu à la fin de son contrat le 31 mars 2022, est reporté faute de successeur désigné.

Après un deuxième appel de candidature pour lui trouver une relève, qui a pris fin le 18 mars, le processus de sélection n'est toujours pas terminé.

Le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , Lou Landry, rapporte que le ministère de la Santé a demandé à Chantal Duguay de prolonger son mandat jusqu’à temps qu’une nouvelle personne soit désignée et qu’une transition harmonieuse soit amorcée. Aucun échéancier n’a été pour l'heure confirmé.

Le ministère de Santé et des Services sociaux précise qu’il est déjà stipulé dans le mandat du président et directeur général d'un Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS qu'il doit demeurer en fonction jusqu’à son remplacement ou jusqu'à la reconduction de son mandat.

Le ministère précise que le processus de nomination du président-directeur général PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie, dont il est responsable, suit son cours.

En janvier, madame Duguay avait annoncé qu'elle ne solliciterait pas de nouveau mandat après la fin de son contrat, le 31 mars.

Les derniers mois de sa présidence de Mme Duguay ont été bousculés par de nombreuses critiques.

À l’hiver 2021, un membre du conseil d’administration démissionnaire avait dénoncé un manque de transparence dans la gestion des ressources humaines de l’organisation.

En mai dernier, le Vérificateur général du Québec a entamé une enquête sur la gestion administrative du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie. Le rapport est attendu au printemps.

Mme Duguay comptabilise 44 ans d’expérience dans le réseau de la santé, dont 7 ans à la tête du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie indique qu'Il y a un seul autre poste de cadre vacant dans l'ensemble de l'organisation, et ce, dans le secteur jeunesse.

Avec la collaboration de Sylvie Aubut