Le festival montréalais de jeux vidéo MEGAMIGS de retour en présentiel

Comme l’an dernier, MEGAMIGS misera sur les thèmes de la découverte et de la jouabilité. Les détenteurs et détentrices de billets pourront tester des jeux dans des kiosques consacrés aux nouvelles créations produites tant par les géants de l’industrie que par des studios indépendants, d’ici et d’ailleurs.

Le public aura également l’opportunité d’assister à des conférences techniques pilotées par des créateurs et créatrices de jeux vidéo. Ces derniers partageront leurs savoirs sur les sujets chauds de l’heure. En plus des périodes de questions-réponses, des séances récapitulatives avec nos conférenciers sont prévues , indique MEGAMIGS par voie de communiqué.

Le festival propose par ailleurs un volet éducatif, qui permet de mettre en relation les amateurs de jeux vidéo avec des représentants et représentantes des programmes de formations de la province.

Les billets pour la Zone indie du festival, qui promeut depuis six ans la créativité et le talent de studios indépendants internationaux et locaux , sont déjà disponibles à la vente. Les exposants et exposantes sont aussi conviés à s’inscrire à l’événement dès maintenant.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Un nouveau patron à la Guilde

Le festival MEGAMIGS est né de la fusion de deux salons québécois consacrés à l’industrie. Le Montreal Expo Gaming Arcade (MEGA), spécialisé dans les jeux indépendants québécois, est né en 2017. Il s’est joint deux ans plus tard au Sommet international du jeu de Montréal (MIGS), présenté annuellement depuis 2004.

Auparavant, le MEGA et le MIGS se suivaient à quelques jours d’intervalle et étaient organisés de façon indépendante.

C’est la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec qui avait créé le MIGS. La coopérative qui regroupe quelque 200 studios de jeux – aujourd’hui rebaptisée la Guilde du jeu vidéo du Québec, à la suite de son regroupement en 2020 avec l’association à but non lucratif Alliance numérique – a nommé un nouveau directeur général le mois dernier.

Jean Jacques Hermans, ancien vice-président à la Chambre de commerce du Canada et expert en développement de logiciels, prend le relais de Nadine Gelly, qui occupait le poste depuis 2019. Mme Gelly s’était présentée comme conseillère de ville pour le district Champlain-Île-des-Sœurs lors des dernières élections municipales, sous la bannière d’Ensemble Montréal.