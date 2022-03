Une campagne publicitaire pour relancer le tourisme international en C.-B.

Destination BC a ainsi lancé une campagne promotionnelle, en partenariat avec Tourisme autochtone de la Colombie-Britannique, afin d’attirer les touristes qui proviennent notamment de la côte ouest américaine et de l’Australie.

L’industrie touristique de la province a dû s'appuyer les uns sur les autres pour parvenir à naviguer durant la pandémie et nous continuerons ainsi, plus que jamais, alors que nous nous dirigeons vers la reprise , souligne la vice-présidente du marketing international de Destination BC, Maya Lange.

La campagne publicitaire, au coût de 6,7 millions de dollars, présente une vidéo de la nature de la province, avec ses rivières, ses montagnes et ses arbres géants, sur un poème écrit par le poète haïda, Cohen Isberg.

Destination BC a d’ailleurs obtenu une enveloppe de 6 millions de dollars du gouvernement provincial afin de financer les campagnes de publicité pour s’assurer que la Colombie-Britannique demeure compétitive sur le marché mondial, explique la ministre du Tourisme, Melanie Mark.

Pour le chef de la direction marketing de l'Association touristique autochtone du Canada, Sébastien Desnoyers-Picard, cette campagne, et surtout le partenariat avec l’industrie touristique autochtone, est un pas dans la bonne direction .

On voit qu’il y a un plus value dans le tourisme autochtone, on voit que c’est quelque chose qui est recherché de plus en plus , a-t-il souligné lors de son passage à l’émission Phare Ouest, jeudi.

Il explique que le tourisme autochtone peut être une bonne plateforme pour la réconciliation en faisant davantage connaître la culture des différentes nations et en permettant d’éduquer davantage les touristes qui viennent explorer la province.

Ça leur permet de venir connecter avec nous, d’en apprendre davantage sur les traumatismes des pensionnats autochtones et tous les impacts que ça a eus sur les communautés , explique-t-il.

Il espère toutefois que le tourisme ne souffrira pas d’une sixième vague de COVID-19 qui, si elle survient, pourrait ralentir encore une industrie durement touchée par la pandémie depuis deux ans.

Avec des informations de l'émission Phare Ouest