Deux députés conservateurs unis appellent Jason Kenney à démissionner

Les députés du Parti conservateur uni (PCU) Peter Guthrie et Jason Stephan ont appelé le premier ministre Jason Kenney à démissionner et à laisser place à une course à la chefferie de leur parti. Selon eux, le vote de confiance de leur chef est devenu un véritable fiasco.

Ils se sont joints à cinq autres députés et sept présidents d’associations de circonscription pour dénoncer le changement de règles de ce vote de confiance, qui passe d’un vote en personne à Red Deer le 9 avril à un vote exclusivement par la poste. Le parti est engouffré dans des guerres intestines en raison du leadership très contesté de Jason Kenney.

Jason Stephan et Peter Guthrie se sont joints aux députés conservateurs unis Angela Pitt, Dave Hanson, Richard Gotfried, ainsi qu'aux indépendants Todd Loewen et Drew Barnes, expulsés du caucus du PCU l’an dernier. Todd Loewen avait été expulsé pour avoir appelé à la démission de Jason Kenney et avait entraîné Drew Barnes, très critique du premier ministre, dans sa chute.

Selon Jason Stephan, ce vote de confiance est devenu un cirque, une distraction et un boulet pour l’Alberta et le Parti conservateur uni . Il appelle Jason Kenney à faire la bonne chose en démissionnant et en laissant une course à la direction avoir lieu.

Peter Guthrie qualifie quant à lui le changement de règles de geste désespéré .

« Il est devenu clair que le premier ministre ne pouvait pas gagner un vote de confiance en personne et il a décidé que de modifier les règles était la meilleure décision pour sauver sa victoire, selon moi. » — Une citation de Peter Guthrie, député d'Airdrie-Cochrane

En conférence de presse jeudi, Peter Guthrie a affirmé que le premier ministre a livré une des meilleures performances théâtrales de l’histoire canadienne en se présentant comme un homme du peuple depuis son arrivée sur la scène provinciale albertaine, en 2016. Une fois qu’il a été élu, l’élitiste d’Ottawa en lui a repris le dessus , dénonce-t-il.

Tous deux craignent que le vote par la poste puisse être manipulé.

Aucun autre député conservateur uni interrogé jeudi n’a appelé à l’expulsion des deux hommes du caucus du PCU pour leurs propos.

Le maintien du vote à Red Deer réclamé

Ce groupe de députés et de présidents d’associations de circonscription réclame que le Parti conservateur uni maintienne le vote de confiance à Red Deer le 9 avril. Il souhaite toutefois qu’il soit déplacé au parc Westerner et que les heures de vote soient prolongées de 9h à 21h, afin d’accommoder les 15 000 membres inscrits au vote de confiance.

Ils dénoncent le changement des modalités de vote, qui contredit le discours du parti il y a quelques mois. En janvier, la présidente du parti Cynthia Moore affirmait que seul un vote en personne permettrait de garantir l’intégrité du vote. Ce groupe se demande aujourd’hui pourquoi la rhétorique a changé.

En changeant les règles d’une manière aussi importante, [le conseil d’administration provincial du PCU] a trahi ses propres règles et les membres du parti. La trahison mène au manque de confiance et vous avez ébranlé la confiance des Albertains dans le Parti conservateur uni , a lancé Rob Smith, président de l’association de circonscription du PCU d’Olds-Didsbury-Three Hills.

« Vous manipulez la base militante. Nous en avons assez et nous ne l'accepterons plus. » — Une citation de Rob Smith, président de l’association de circonscription du PCU d’Olds-Didsbury-Three Hills

Son groupe réclame que les membres du conseil d’administration provincial démissionnent s'il n’accèdent pas à ses demandes dans les cinq prochains jours. Il n’a toutefois pas voulu indiquer ce qu’il ferait si ses demandes sont ignorées, mais écarte la possibilité d’une poursuite.

Plusieurs groupes de militants, dont Take Back Alberta, étudient présentement la possibilité d’un recours judiciaire contre le conseil d’administration provincial du PCU.

Les présidents d’associations de circonscription rencontreront le conseil d’administration provincial jeudi soir pour en savoir davantage sur les modalités du vote.