L’Ontario investit pour la santé mentale de survivants des pensionnats pour Autochtones

Ces fonds permettront d’améliorer la prestation de soins intégrés pour les membres des Premières Nations qui souffrent de la douleur, des pertes et des traumatismes intergénérationnels résultant du régime des pensionnats pour Autochtones, indique le ministère des Affaires autochtones, dans un communiqué.

Huit organismes membres de l’Indigenous Primary Health Care Council IPHCC bénéficieront des fonds destinés à la mise en place de soins liés à la santé mentale et à la toxicomanie qui privilégient une approche culturelle.

Plus spécifiquement, le financement permettra d’embaucher des spécialistes de la santé mentale, notamment des psychiatres et des travailleurs sociaux.

Ces fonds permettront également de mettre en place des formations, et d’élaborer des modèles de guérison traditionnelle, comme des cercles de guérison et des cérémonies de sudation , indique le communiqué.

Notre gouvernement est à l’écoute des points de vue des peuples et des communautés autochtones sur la façon d’améliorer les résultats en matière de santé et de soutenir les actions et les initiatives visant à faire progresser la réconciliation avec les communautés autochtones de la province , a déclaré Michael Tibollo, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances.

Le 29 octobre dernier, l’Ontario a débloqué plus de 36 millions de dollars pour le soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie dans les communautés autochtones de la province.

Une partie de ce financement s’adressait aux communautés autochtones participant à la recherche et aux enquêtes sur les pensionnats pour Autochtones.