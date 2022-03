Le frère d’une victime de l’explosion du CVA toujours sous le choc

C’est le cas de Mathieu Hobbs Dostie. Son frère, Vincent Dostie, a été transféré au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) en raison de la gravité de ses brûlures. Il repose présentement dans un coma artificiel, mais sa vie ne serait plus en danger, selon Mathieu Hobbs Dostie.

Le frère de Mathieu Hobbs Dostie a été transféré au CHUM en raison de brûlures importantes causées par l'explosion du CVA. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Il a des brûlures au premier et au deuxième degré dans la face, sur les cuisses. Ses bras sont brûlés au deuxième et troisième degré de l’épaule jusqu’au poignet, mais sinon, il n’y a pas de blessure profonde. Il est stable et il va s’en sortir , explique-t-il.

« Il va rester en vie, c’est ça l’important. Il va revenir fort. » — Une citation de Mathieu Dostie

Le choc est d’autant plus important que Mathieu travaille aussi au Centre de valorisation de l'aliment CVA . C’est par hasard qu’il n’était pas encore sur les lieux au moment de l’explosion.

Je m’en allais pour arriver là de bonne heure. Ma blonde m’a demandé de l’aider avec les enfants, de les habiller et de les descendre. C’est juste grâce à ça. Sinon j’aurais été là de bonne heure , souligne-t-il.

« On travaille dans une serre. On plante des pousses, on les emballe. Tu rentres travailler un matin et ça explose. C’est assez choquant. » — Une citation de Mathieu Hobbs Dostie

Il se dit touché par la vague de soutien pour les victimes de l’explosion. Vincent, c’est quelqu’un que même s’il ne te connaît pas, si tu lui demandes un coup de main, il va te donner un coup de main [...] Il va savoir qu’il y a gros du monde qui le soutient et qui l’aime, et ça aussi, c’est important.

Son frère pourrait être réveillé vendredi, indique-t-il. Il attend plus de nouvelles de l’hôpital. J’ai hâte de le voir quand il se réveille pour voir comment il va mentalement, car ça doit être un gros choc pour lui.

Avec les informations de Thomas Deshaies