Le CRTC donne le feu vert à l’achat des services de radiodiffusion de Shaw par Rogers

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a approuvé l'acquisition par Rogers Communications des services de radiodiffusion de Shaw, sous réserve de certaines conditions et modifications.

On fait aussi de l’information en format collation.

La décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC exige notamment que Rogers contribue à hauteur de 27,2 millions de dollars à diverses initiatives et fonds, un montant cinq fois plus élevé que celui que l'entreprise avait initialement proposé.

Rogers devra également rendre compte, chaque année, de ses engagements pour accroître son soutien aux nouvelles locales, notamment en employant un plus grand nombre de journalistes dans ses stations Citytv et en produisant, chaque année, 48 émissions spéciales de nouvelles qui reflètent les collectivités locales.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC obligera par ailleurs Rogers à distribuer au moins 45 services indépendants de langue anglaise et française sur chacun de ses services de câblodistribution et de satellite, afin de s'assurer que les services de programmation indépendants ne se retrouvent pas dans une position désavantageuse dans leurs négociations avec Rogers.

Les services téléphoniques résidentiels, sans fil et Internet de Shaw que Rogers prévoit acquérir ne sont pas assujettis à l'approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC , mais ce volet de la transaction entre les deux groupes de télécommunications est en cours d'examen par le Bureau de la concurrence ainsi qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le Comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes a indiqué, plus tôt ce mois-ci, que l'offre de 26 milliards de dollars de Rogers pour Shaw ne devrait pas être déposée, mais que, si cela devait être le cas, le gouvernement imposerait des conditions à l'accord.