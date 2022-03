Voie de contournement : trois mois de négociations de plus avec les propriétaires touchés

Afin de construire sa voie de contournement, le Canadien Pacifique CP doit parvenir à une entente avec la quarantaine de propriétaires.

Depuis la mi-février, tous les propriétaires touchés ont reçu une offre d'achat. À la demande des communautés de Lac-Mégantic, de Nantes et de Frontenac, nous avons accordé une prolongation de trois mois supplémentaires pour la période de négociations avec tous les propriétaires touchés , mentionne le ministre.

« Cette extension de trois mois permettra aux propriétaires touchés d'avoir plus de temps pour bien analyser leur offre d'achat, d'avoir recours à des services d'experts, et d'obtenir des rapports en lien avec l'évaluation et la vente de leur propriété, si nécessaire, tout en favorisant des échanges constructifs dans le cadre des négociations. »