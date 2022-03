Une tempête hivernale aux portes de la Côte-Nord et de la pointe gaspésienne

De la neige et de forts vents devraient balayer la Côte-Nord et de la pointe gaspésienne vendredi et samedi. Environnement Canada a publié un avertissement de tempête hivernale pour les secteurs situés le long du littoral nord-côtier, allant des Escoumins à Natashquan. Les secteurs de la pointe gaspésienne, des New Carlisle et de Chandler sont aussi visés par cet avertissement.