Santé : la rentrée parlementaire en N.-É., l’occasion de passer de la parole aux actes

L’opposition, cependant, avertit le gouvernement de Tim Houston que l’accent sur la santé ne doit pas éclipser deux autres enjeux qui compliquent la vie des Néo-Écossais : l’inflation et la crise du logement.

Avec un premier budget qui sera déposé mardi prochain, les progressistes-conservateurs semblent vouloir se donner les moyens de réaliser leurs promesses en matière de santé.

Dépenses

Le gouvernement signale des investissements records de 1,5 milliard de dollars pour les infrastructures. La moitié de cette enveloppe sera consacrée à la construction et la rénovation d'hôpitaux.

Pour régler beaucoup de problèmes dans le système de santé, on n’a pas besoin de nouvelles lois ou de modifications aux lois, parfois il ne faut qu’investir dans de nouvelles idées et de nouvelles solutions , a affirmé le ministre des Finances, Allan MacMaster.

Allan MacMaster, ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse, à Halifax le 16 septembre 2021. Photo : Len Wagg / Communications Nouvelle-Écosse

Si les prédécesseurs de M. MacMaster ont maintenu une position de rigueur financière, le ministre actuel n’a pas l’intention de s’excuser de dépenser.

C’est une transition , dit-il. Nous avons été élus pour faire les choses différemment.

Les progressistes-conservateurs avaient en effet promis lors de la campagne électorale d’investir massivement en santé. Leur plateforme prévoyait un déficit provincial supérieur à 1 milliard de dollars, mais promettait un budget équilibré après 6 ans.

Ce gouvernement a été très clair sur son intention d’agir immédiatement, de ne pas avoir peur des investissements et des coûts associés à tout ça , a mentionné Allan MacMaster.

C’est donc avec une certaine effervescence que les élus du parti attendent le dépôt du budget et abordent cette rentrée parlementaire. Je suis très excité pour cette session, on a un agenda très ambitieux , a lancé le ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, Colton LeBlanc.

L'opposition, de son côté, presse le gouvernement d'agir pour limiter les conséquences de l'augmentation du coût de la vie sur le portefeuille des Néo-Écossais.

La rentrée parlementaire à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, le 24 mars 2022 à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Tout est en train d'augmenter et ça va être extrêmement difficile pour plusieurs gens dans la province , n’a pas manqué de rappeler Ronnie LeBlanc, le député libéral de Clare.

Face à l’inflation galopante, le chef de l’opposition officielle libérale Iain Rankin aimerait que la province s’inspire de l’initiative que vient d’annoncer le gouvernement du Québec, qui enverra 500 $ à toute personne gagnant moins de 100 000 $ par année, afin de l’aider à pallier la hausse du coût de la vie.

M. Rankin préférerait toutefois qu’une aide similaire soit dirigée vers ceux qui en ont le plus besoin en Nouvelle-Écosse.

Plus tôt jeudi, le gouvernement Houston a d'ailleurs annoncé une aide de 13,2 millions au total, destinée aux personnes les plus vulnérables face à la hausse des prix.

Le Nouveau Parti démocratique (Nouveau Parti démocratique NPD ) néo-écossais a fait campagne l’an dernier sur la crise du logement et de l’immobilier, qui touche non seulement Halifax, mais aussi plusieurs communautés plus rurales.

Gary Burrill, le chef du Nouveau Parti démocratique NPD , compte mettre de la pression pour que le gouvernement bannisse à nouveau les rénovictions . Cette pratique a été temporairement interdite pendant l’état d’urgence associé à la pandémie, mais celui-ci s’est terminé il y a moins d’une semaine après avoir été en vigueur pendant deux ans.

M. Burrill veut aussi que le code provincial du travail contraigne les employeurs à offrir des congés de maladie, et affirme que le salaire minimum — qui doit monter progressivement jusqu’en 2024 pour atteindre 15 $ l’heure —doit être haussé immédiatement, puis augmenter jusqu’à ce qu’il atteigne 20 $ l’heure.

Les prix de l’essence, du chauffage, de la nourriture, du logement occupent l’esprit des Néo-Écossais , dit Gary Burrill. Il semble que le gouvernement actuel ait la tête tournée dans une autre direction.

Manifestation devant la législature

Des citoyens et des militants ont d’ailleurs profité de ce jour de rentrée parlementaire pour manifester devant Province House, où siègent les députés, jeudi à Halifax. Ils entendaient rappeler aux élus l’ampleur de la pauvreté sur leurs communautés.

Christine Saulnier, la directrice du Centre canadien de politiques alternatives faisait partie des manifestants. Elle réclame une action immédiate. Je pense qu'il y a une volonté de le faire , avance-t-elle, mais [...] la seule façon de le faire, c'est vraiment d'investir .

Avec le coût de la vie qui augmente tellement vite, les personnes qui vivent en pauvreté ont besoin de l'aide maintenant. C'est très urgent , a-t-elle déclaré.

Écoute, avec le coût pour l'épicerie, acheter la nourriture que tu avais besoin, c'est très, très, très dur , poursuit-elle. Ça fait deux ans qu'on est dans une pandémie, puis on ne voit pas l'aide qu'on a besoin pour ces gens-là.

Rachelle Sauvé, du réseau communautaire P. A. D. S., le 13 septembre 2021 à Halifax. Photo : CBC

Rachelle Sauvé est membre du réseau communautaire P. A. D. S. P. A. D. S. , un organisme qui explique militer pour du logement permanent, abordable, décent et sécuritaire . Elle a souligné le manque persistant de logements abordables.

On se concentre sur les sans-abris, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de logements pour tout le monde , mentionne-t-elle. Il y a beaucoup de monde, de plus en plus nombreux chaque journée, qui se trouve à risque d’être sans-abri .

Le budget 2022-2023 du gouvernement de la Nouvelle-Écosse sera déposé le mardi 29 mars.