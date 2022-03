Un projet de recherche pour aider Edmonton à s’adapter aux changements climatiques

Un chercheur de l’Université de l’Alberta a reçu un financement de 50 000 $ pour étudier et élaborer des stratégies qui aideront les Edmontoniens à affronter les catastrophes et les conditions associées aux changements climatiques.

Selon le Plan d’adaptation aux changements climatiques que la Ville a publié en 2018, le climat d’Edmonton devrait changer significativement d’ici 30 ans.

Les températures moyennes seront plus élevées, surtout en hiver, les journées de chaleur extrême seront plus nombreuses et plus intenses et les risques de catastrophes, telles que les des inondations causées par un débordement de la rivière Saskatchewan Nord, hausseront.

Le professeur agrégé de l’Université de l’Alberta Stephen Wong a pour mission d’aider les Edmontoniens à s’y préparer.

[Ma] recherche a pour but de soutenir la Ville d’Edmonton dans sa prise de décisions et dans l’élaboration de plans d’évacuation et de plans d’urgence , explique-t-il.

Le chercheur Stephen Wong, qui est responsable du projet, a entre autres fait des études sur le transport et l'aménagement urbain. Photo : Stephen Wong

Il a reçu à cette fin un financement de 50 000 $ du programme de subventions pour la recherche Cities IPCC Legacy, une initiative conjointe de la Ville d’Edmonton et de l’organisme Alberta Ecotrust.

Sa recherche visera surtout à aider les responsables à prendre des décisions en fonction de la façon dont les gens se comportent dans des situations d’urgence. Elle se basera sur des données et des sondages effectués auprès des Edmontoniens eux-mêmes.

Stephen Wong commence par sonder les résidents des quartiers les plus proches de la vallée de la rivière Saskatchewan Nord, comme Rossdale et Riverdale, avant d’étendre ses études à l’ensemble de la ville.

Il étudiera ensuite les besoins de groupes spécifiques, comme les personnes défavorisées et sans domicile fixe.

« Je pense que c’est un élément clé qui manque à beaucoup de plans d’évacuation [...] : de l’aide, des ressources, et surtout du transport et des abris pour les populations vulnérables et désavantagées. » — Une citation de Stephen Wong, professeur agrégé de génie civil à l’Université de l’Alberta

Prendre en compte les plus vulnérables

Le directeur des programmes du centre communautaire de Boyle Street, Jared Tkachuk, dit que l’organisation a déjà dû s’ajuster à des conditions météorologiques très difficiles cette année.

Nous avons beaucoup d’usagers qui sont habitués à pouvoir se préparer à vivre d’une certaine manière pour traverser la saison, mais maintenant, c’est presque comme si on ne savait pas à quoi s’attendre d’un jour à l’autre , dit-il.

Lors de la vague de chaleur de l’été dernier, l’organisation avait notamment pris des mesures comme l'allongement des heures d’ouverture de son centre de jour et même l'installation des tuyaux d’arrosage à l’extérieur pour permettre aux gens de se rafraîchir.

Jarek Thachuk explique que des plans d’action dans des situations de crise prescrivent souvent des mesures impossibles ou inaccessibles pour la population desservie par Boyle Street, en raison de problèmes logistiques de base comme le manque de moyens de transport.

Il ajoute que les meilleurs plans d’aide reposent sur une relation de confiance. Il dit que la gestion de la COVID-19 est l'exemple d’une approche sensée, parce qu’elle reposait essentiellement sur des aides fournies par le gouvernement, mais gérées et distribuées par les organismes communautaires que la population visée connaît bien.

Stephen Wong indique par ailleurs que la recherche montre que les approches locales et communautaires sont les plus efficaces, un point sur lequel et il a l’intention de concentrer ses travaux.

Sa recherche devrait être terminée d'ici deux ans.

Avec des informations de Stephen David Cook