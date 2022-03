Des motels reconvertis pour loger des travailleurs étrangers

On fait aussi de l’information en format collation.

La direction des Fruits de Mer de l'Est du Québec avait acheté des maisons, mais elles étaient devenues trop petites pour accueillir un nombre grandissant de travailleurs étrangers.

Lorsque les chambres du motel ne seront pas occupées, elles seront louées aux touristes de passage.

L'avantage avec un motel, c'est qu'il y a un retour sur l'investissement lorsque des chambres sont louées aux touristes, fait valoir le directeur de l'usine Stéphane Garon. C'est gagnant-gagnant , ajoute-t-il.

L'ancienne contremaître de production, Lise Michaud, a accepté de s'occuper du motel (sur la photo, avec elle, le directeur de l'usine, Stéphane Garon). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Cette acquisition est aussi tout un changement pour l'entreprise qui fait de la transformation de fruits de mer depuis 55 ans. C’est sûr que ce n’est pas évident. Ce sont des tâches de plus. Ça prend du monde pour aider. C’est toute une synchronisation.

« Je pense qu’on est rendu-là. On n’a pas le choix. Si on veut continuer à rouler les industries, il faut s’adapter. » — Une citation de Stéphane Garon, directeur général, Usine de Fruits de mer de l’Est-du-Québec

L'ancienne contremaître de production, Lise Michaud, a accepté de quitter l'usine pour devenir responsable du motel. Le p’tit côté "Il faut que ça fonctionne" est ancré en moi donc il faut toujours que ça fonctionne, peu importe le défi.

« C’est important qu’ils [les travailleurs] aient un sentiment d’appartenance », explique la gérante du motel, Lise Michaud, pendant qu'elle prépare les 71 boîtes personnelles destinées aux travailleurs mexicains. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Une idée reprise ailleurs

L'usine de transformation de produits marins de Matane n'est pas la seule à avoir eu cette idée.

Une autre entreprise, Les Cuisines gaspésiennes, a aussi acheté un motel à Saint-Ulric, près de Matane, pour loger ses travailleurs étrangers.

Le CISSS des Îles-de-la-Madeleine a fait de même pour héberger les travailleurs de passage et construire de nouveaux bureaux.

Ces deux organisations ne se lancent toutefois pas dans la location de chambres aux touristes.

La Ferme Bourdages Tradition embauche des travailleurs étrangers temporaires depuis une dizaine d'années. (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Défi du logement

Le défi du logement préoccupe aussi le copropriétaire de la Ferme Bourdages Tradition, Pierre Bourdages.

Il engage des travailleurs étrangers chaque été pour travailler sur ses terres de Saint-Siméon, dans la baie des Chaleurs. Il a pu adapter des roulottes de chantier pour héberger ses ouvriers agricoles.

Cependant, il ignore comment et où loger les travailleurs spécialisés comme les agronomes, comptables et technologistes agricoles.

La pénurie de logement et de main d'œuvre est très difficile pour lui. C'est sûr et certain que c'est un frein au développement.

Ce problème a des répercussions dans toute l'économie régionale soutient-il.

Il croit que les gouvernements devraient soutenir davantage les entreprises aux prises avec ce problème. Le gouvernement, suggère-t-il, devrait s'impliquer peut-être sous forme de crédits à l'investissement supplémentaires pour inciter des gens d’affaires à construire des unités de logements adaptés ce qui pourraient faire en sorte qu’on pourrait avoir une plus grande facilité à recruter.

L'usine des Fruits de Mer de l'Est du Québec existe depuis 55 ans. Elle transforme surtout de la crevette, mais aussi du crabe et du homard (archives). Photo : Radio-Canada

La professeure en développement régional et territorial de l'Université du Québec à Rimouski, Natalie Lewis, est d'accord avec M. Bourdages. Le système public doit pouvoir répondre au niveau local et régional rapidement à ces préoccupations.

Si les gouvernement ne les aident pas, la professeure craint que les entrepreneurs s’épuisent à force de mettre de l’énergie dans des activités loin de leur champ de compétence.

« On ne peut pas demander à une entreprise, un groupe, de devenir à devenir des multispécialistes » — Une citation de Natalie Lewis, professeur en développement régional et territorial, Université du Québec à Rimouski

Récemment, Québec a élevé la limite du nombre d'embauches de travailleurs étrangers temporaires de 10 à 20 %.