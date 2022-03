Le Vieux-Limoilou temporairement dépourvu de supermarché

Le propriétaire le dit lui-même : le magasin qu'il possède depuis 2005 était devenu désuet. Il est temps de le mettre au goût du jour.

On le refait au complet, résume Pierre Jobidon. Ça fait longtemps que je veux amener le magasin ailleurs.

En plus de rafraîchir la décoration, les travaux permettront d'augmenter la surface d'étalage. Le défi d'aménagement est considérable dans ce supermarché de seulement 10 000 pieds carrés. La taille du magasin est aussi l'une des raisons qui force l'épicier à fermer ses portes durant toute la durée des travaux : il aurait été impossible de rénover une section et d'en garder une autre ouverte, comme le font d'autres grandes surfaces.

« Les gens sont déçus que ça ferme quatre mois, mais je n’ai pas le choix. Ça a été une grosse décision à prendre. » — Une citation de Pierre Jobidon, propriétaire du IGA

Des mesures d'atténuation

Afin de réduire l’impact des travaux sur la clientèle, particulièrement celle qui n'a pas de voiture, le supermarché offrira un service de navette vers le IGA des Sources situé sur la 41e Rue. Il y aura deux départs par semaine : le mardi et le samedi, à 10 h. L'autobus qui effectuera le trajet comptera 21 places. Les places seront accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Le service de commande en ligne demeurera accessible puisqu’il sera géré par la succursale IGA Extra Lebourgneuf.

Ces gens-là me font vivre. La moindre des choses, c'est de faciliter leur quotidien durant que moi, je vais être fermé , dit le propriétaire.

Le supermarché IGA Pierre Jobidon sera fermé temporairement durant environ quatre mois. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Des impacts sur les moins nantis?

Le directeur général de l’organisme La bouchée généreuse, Pierre Gravel, croit que cette fermeture aura un impact important sur les habitudes des clients.

Le monde qui va là, ils y vont tous les jours , remarque-t-il. Ils vont chercher ce dont ils ont besoin pour la journée ou le lendemain. Ils vont faire leur épicerie à pied, donc c’est tous des gens du quartier.

Pierre Gravel souligne aussi que la clientèle de l’épicerie est constituée de plusieurs personnes âgées dont certains n’ont pas de véhicule. Il croit que l’implantation d’une navette est une bonne initiative, mais doute que tous les clients intègrent ce service à leurs habitudes.

Peut-être [que certains] vont venir chez nous , suggère-t-il.

Le président du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, Raymond Poirier, a quant a lui été soulagé d'apprendre que des services étaient mis en place pour accommoder les clients plus vulnérables.

On parle d'un quartier où il y a des clientèles [...] qui n'ont pas non plus nécessairement, d'un point de vue budgétaire, des facilités d'accès au transport en commun , souligne-t-il. On est très heureux de savoir qu'il y a des actions de mitigation qui sont mises en place pour offrir des alternatives à cette clientèle-là.

Le IGA Pierre Jobidon a d’ailleurs décidé de faire don de tous ses produits périssables à La bouchée généreuse lors de sa fermeture. L’offre est très bien accueillie par le directeur général de l’organisme, qui souligne qu’entre 750 et 800 familles fréquentent la banque alimentaire toutes les semaines.