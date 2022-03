Des problèmes de sécurité et de propreté dans les transports en commun à Edmonton

Selon les conseillers de la Ville d’Edmonton, des défis de sécurité et de propreté continuent de nuire au système de transport en commun et de dissuader les gens de prendre l'autobus ou le train léger (LRT).

On fait aussi de l’information en format collation.

Le maire, Amarjeet Sohi, souligne que la sécurité dans les transports en commun a été un énorme problème pour la Société de transport d'Edmonton (service de transport de la Ville d'Edmonton ETS ) pendant la pandémie de COVID-19.

La situation se complique davantage lorsqu’elle est conjuguée à une augmentation significative des cas de consommation d'opioïdes autour des installations de transport en commun.

C'est un obstacle majeur et c'est un problème très complexe , estime Amarjeet Sohi. Il est lié à nos problèmes sociaux qui dépassent la capacité de l'ETS et même la capacité de la ville.

Le conseil municipal a récemment voté en faveur d'un nouveau plan d'action pour améliorer la sécurité des transports en commun. Le directeur municipal, Andre Corbould, affime que la Ville y travaille en ce moment.

Il ajoute que ce plan inclura davantage de patrouilles par les agents de la paix et les groupes d'intervention communautaire.

Des problèmes de salubrité

Dans certaines zones, les problèmes de propreté se posent fréquemment, malgré des contrôles fréquents. Photo : Radio-Canada / Hugo Lévesque

La conseillère municipale Erin Rutherford dit avoir reçu beaucoup de courriels sur l’absence de propreté dans les transports en commun.

Carrie Hotton-MacDonald, directrice de département à l’service de transport de la Ville d'Edmonton ETS , dit que certaines stations se salissent si vite que le personnel peine à les nettoyer à temps, malgré des rondes fréquentes.

Même si l'ETS a obtenu un financement spécifique pour le nettoyage durant la pandémie, elle prévoit de demander un financement permanent à l'automne.

Je vais en discuter avec notre équipe des installations pour voir si nous pouvons faire quelque chose d'encore plus important , affirme Carrie Hotton-MacDonald.

« Nos équipes ont nettoyé plus souvent et dans plus d'endroits pendant la pandémie. » — Une citation de Carrie Hotton-MacDonald, directrice de département à l’ETS.

Des changements à venir pour les services d'autobus

L'ETS a procédé à une refonte du réseau d'autobus de la capitale en avril dernier.

Au cours de l'année écoulée, l'service de transport de la Ville d'Edmonton ETS a recueilli les commentaires du public et réévalué son plan, selon Carrie Hotton-MacDonald. Soixante changements y ont été apportés.

Le plan annuel du service de transport en commun, qui a été présenté au conseil municipal, prévoit d'étendre le service à la demande dans certains quartiers, de lancer le système de tarification intelligent pour les itinéraires régionaux et d'augmenter la fréquence des trains légers (LRT).

Nous apportons un service à la demande dans certains quartiers du nord de la ville qui nous ont clairement fait savoir qu'ils avaient besoin d'un soutien supplémentaire en matière de transport en commun , Carrie Hotton-MacDonald.

Le nouveau service à la demande devrait relier le nord de Chambery et le nord d'Elsinore au centre de transport Eaux Claires, le sud de Klarvatten à Eaux Claires et Balwin aux centres de transport Coliseum et Belvedere.

Le service de transport en commun consultera les communautés sur un certain nombre de changements, a soutenu Daniel Vriend, le directeur de la planification et des horaires de l'ETS.

Daniel Vriend a indiqué au conseil qu'une évaluation des itinéraires entre Ellerslie, MacEwan, Blackfoot Creek et la région de Heritage Valley est en cours.

Il y a quelques complexités dans la région , a-t-il dit. Certains secteurs signalent des inquiétudes quant aux autobus qui s'arrêtent devant leur maison, ce qui provoque des embouteillages.

D'autres zones à faible fréquentation pourraient passer au service à la demande, a-t-il ajouté.

Le conseil municipal a accepté de redistribuer l'argent alloué au trajet d'autobus express 510X, qui relie Mill Woods au centre-ville, à des lignes plus utilisées dans toute la ville, étant donné que la ligne de LRT Valley Line Southeast doit démarrer cet été.

Avec les informations de Natasha Riebe