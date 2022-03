Trois Franco-Ontariens honorés aux Prix de la francophonie de l’Ontario

Amikley Fontaine, Joël Beddows et Chloé Atwood sont honorés par le gouvernement de l'Ontario.

On fait aussi de l’information en format collation.

Le Torontois Amikley Fontaine, lauréat dans la catégorie francophone , s’est distingué par son fort engagement auprès de jeunes noirs issus de communautés francophones.

Originaire d’Haïti, Amikley Fontaine rejoint le Canada à l'âge de 24 ans. En 2011, il crée la Fondation Sylvenie Lindor, une organisation à but non lucratif. Cette dernière vise à aider des jeunes noirs qui résident dans le Grand Toronto à surmonter les obstacles sociaux et linguistiques pour favoriser leur intégration sur le marché du travail.

La fondation met en place des formations, des salons de l’emploi bilingue, des forums jeunesse et multiculturels, et a aussi recours au soccer pour impliquer des jeunes.

Amikley Fontaine a aussi fait de la question des sans-abri à Toronto une priorité. En novembre 2021, sa fondation a ainsi mis en place la troisième édition d’un dîner pour les sans-abri de Toronto. Plus 700 repas ont ainsi été servis dans des centres d’hébergement et des parcs du centre-ville de Toronto.

Le récipiendaire du prix s’est investi dans le débat sur l’accès à la justice en français, le service dans les deux langues officielles, la justice sociale pour les jeunes issus des communautés minoritaires et l'égalité raciale.

Joël Beddows et Chloé Atwood également récompensés

Joël Beddows et Chloé Atwood sont également lauréats, respectivement dans les catégories Francophile et Jeune francophone.

Joël Beddows est un directeur artistique, metteur en scène et conseiller dramaturgique qualifié de prolifique par le ministère des Affaires francophones ontarien. Il est un acteur incontournable de la scène francophone théâtrale de la province.

Il a, entre autres, intégré le Théâtre la Catapulte d’Ottawa et pris la direction artistique, en 2016, du Théâtre français de Toronto. Il a participé à la mise en place de formations professionnelles en théâtre, notamment au Conservatoire de théâtre de l’Université d’Ottawa. Il a depuis accepté des fonctions de conseiller spécial en francophonie à la Faculté des Arts de l’Université d’Ottawa.

Joel Beddows est actuellement conseiller spécial en francophonie à la Faculté des Arts de l’Université d’Ottawa Photo : Maude Chauvin

Chloé Atwood s’implique sur des questions liées à la santé mentale et au leadership féminin auprès de jeunes femmes franco-ontariennes. Elle s’engage, dès le secondaire, auprès de sa communauté, et intègre alors le sénat de son Conseil des écoles publiques de l’Est (CEPEO). Elle dirige ensuite le sénat étudiant de son CEPEO au cours de l’année 2021-2022.

Depuis 2020, elle s’est impliquée dans plusieurs projets qui visent à soutenir le leadership chez les jeunes femmes, notamment en intégrant le comité de pilotage du projet Ma voix, mon futur!

En 2021, elle a également participé à la Journée internationale de la fille, au titre de panéliste de la conférence Ma voix, l’égalité pour notre avenir.

Je souhaite offrir mes plus chaleureuses félicitations aux lauréats de cette année et à toutes celles et tous ceux qui ont été nominés pour l'un de ces prestigieux prix , a déclaré le premier ministre Doug Ford.