Un nouveau site Internet pour le Service de police de Saguenay

Le cabinet de la mairesse Julie Dufour en a fait l’annonce jeudi, par voie de communiqué.

La plateforme police.saguenay.ca sera la porte d’entrée pour consulter tous les services dispensés par le corps policier de la huitième ville en importance du Québec.

La Ville souhaite ainsi faciliter les recherches, lesquelles pourront être menées en cliquant sur des onglet précis.

Des sections regroupées sous divers thèmes comme la prévention de la fraude et la violence conjugale, pour n’en nommer que quelques-uns, pourront être consultées. L’onglet Découvrir le SPS permettra aux internautes d’en apprendre davantage sur le service de police municipal, son organigramme et ses effectifs.

Notre service de police travaille sans relâche pour répondre aux besoins et problématiques en constante évolution sur notre territoire. C’est entre autres pour cette raison qu’un nouveau site était souhaitable, pour regrouper les services le plus efficacement possible et faciliter l’accès aux informations pour nos citoyens. Cette nouvelle plateforme leur facilitera la tâche , a affirmé le président de la Commission de la Sécurité publique, le conseiller municipal Kevin Armstrong.

La mairesse Dufour croit que la nouvelle plateforme favorisera le développement de relations de proximité entre les policiers et la population qu’ils servent.