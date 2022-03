Entrée libre : accueillir le printemps avec Carl Mayotte, Patrick Norman et les Oscars!

ENTRÉE LIBRE – Même s'il se veut timide, le printemps est bel et bien arrivé! Et c'est en musique et en arts visuels que nos journalistes ont décidé d'accueillir la nouvelle saison avec leurs suggestions culturelles. La fin de semaine culminera quant à elle avec la cérémonie de remise des Oscars. Le film Dune, de Denis Villeneuve sera-t-il consacré? Bonnes découvertes!

Le choix de Valérie Cloutier : 50 ans de carrière pour Patrick Norman

Patrick Norman Photo : Radio-Canada / Mathieu Lavoie

Patrick Norman s'installe au théâtre Petit Champlain, les 26 et 27 mars, pour offrir trois représentations de son spectacle anniversaire intitulé Si on allait. Or, il reste quelques billets pour assister à la représentation du dimanche après-midi. Ses plus belles chansons des 50 dernières années, entremêlées de quelques nouveaux titres tirés de son plus récent album Si on allait, figurent au programme. En première partie, l'artiste Phil G. Smith interprétera quelques-unes de ses compositions à saveur country. Bon spectacle!

Le choix de Tifa Bourjouane : La Promesse du Ciel de Martin Bureau

Œuvre de Martin Bureau pour l'exposition «La Promesse du Ciel» Photo : Martin Bureau

À la suite de brèves incursions de touristes milliardaires dans l'espace à l'été 2021, Martin Bureau a créé une vingtaine d'œuvres où il rapproche la conquête des étoiles et les grandes religions, qui ont cela en commun, écrit-il, de nous promettre le ciel à un prix raisonnable . Parmi les œuvres de l'artiste multidisciplinaire figure aussi un court métrage sur le même thème, réalisé en collaboration avec l'Office national du film du Canada. Ses tableaux aux couleurs vives présentent une vision percutante et surréaliste d'une société marquée par les excès et la perte des repères.

Vernissage, le 25 mars, 17 h

Exposition jusqu’au 24 avril à la Galerie 3

Le choix de Tanya Beaumont : le bassiste Carl Mayotte

Le bassiste jazz Carl Mayotte Photo : courtoisie Festival Québec Jazz en juin

Le jeune bassiste de Québec Carl Mayotte montera sur les planches du théâtre Petit Champlain, ce vendredi 25 mars. La prestation de la Révélation Jazz Radio-Canada 2020-2021 se fera en formule quintette. Le concert sera l’occasion de jouer devant public les deux titres de son plus récent microalbum In a sentimental Mood sorti en février. Sont troisième opus Escale, est prévu pour le mois de mai.

Vendredi 25 mars, 20 h, au théâtre Petit Champlain

Le choix de Jean-François Blanchet : Dune aux Oscars

La 94e cérémonie des Oscars sera présentée le dimanche 27 mars à 20 h. Photo : ABC

L’actrice et humoriste Amy Schumer anime la 94e cérémonie des Oscars en direct du Dolby Theater d’Hollywood, ce dimanche. Bien que Denis Villeneuve ait été écarté de la catégorie Meilleur réalisateur , son long métrage Dune a obtenu dix nominations, dont celle de meilleur film et de meilleur scénario adapté . Le grand favori de la soirée, Le pouvoir du chien (The Power of the Dog) de Jane Campion a quant à lui été co-produit par le Québécois Roger Frappier. Will Smith (King Richard) et Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) sont pressentis pour remporter les trophées remis à la meilleure interprétation, mais une surprise n’est jamais exclue.

Pour la liste complète des nominations (Lien externe)  (Nouvelle fenêtre)

Tapis rouge, à 19 h, ABC

Cérémonie, à 20 h, ABC