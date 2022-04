Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022 : les coups de cœur du comité de sélection

Le choix de Pierre-Marc Asselin

La chambre de Jeanne, d'Andrée-Anne Tardy : La force de cette nouvelle tient à la manière remarquable dont elle arrive à faire sentir le passage du temps. Elle repose sur un procédé fort bien développé : la description d’une chambre à coucher à sept époques différentes de la vie du personnage principal. Si ce parti pris formel rappelle à la fois Le bal, d’Ettore Scola, et Lieux où j’ai dormi, de George Perec, l’autrice réussit à le traiter avec originalité et sensibilité, tout en laissant suffisamment d’espace aux lecteurs pour s’imaginer la vie et la personnalité de l’occupante des lieux. Ainsi, l’aquarium, les affiches ou le contenu de la poubelle deviennent autant de traces tangibles qui témoignent par métonymie de l’intériorité de Jeanne et de la teneur des événements l’ayant conduite de l’enfance à l’âge adulte.

Le choix d'Ariane Gélinas

Apprendre à réapparaître, de Perrine H. Leblan : Cette nouvelle a suscité chez moi intérêt et curiosité, et m’a emportée avec la narratrice parmi des montagnes abruptes parcourues à vélo. L’écriture et les dialogues sont souples et fluides. Le rythme du texte est constant et parfaitement adapté à l’histoire. La gestion de l’action et du suspense est très réussie, et l’originalité est visible dans la manière de dépeindre le thème de la disparation. Les personnages sont bien incarnés et clairement définis. La nouvelle, dans son déploiement, son titre et sa finale, forme un ensemble cohérent, satisfaisant et surprenant, porté par une plume évocatrice et fine.

Le choix de Marie-Josée Martin

Week-end, de Michel Trépanier : Ce texte m’a fait penser à Vian — ou à tout le moins au vague souvenir que je garde encore de son Écume des jours, lu il y a si longtemps. L’onirisme épouse à la perfection la réalité. J’ai tout particulièrement aimé le tableau qui est peint de la ville à la page 8. La précision du langage et des images est jouissive. J’ai craqué pour plusieurs formulations, dont "l’irrévocable extériorité du monde".

Le choix de Maude Paquette

Pour faire des pickles..., de Frédéric Hardel : Dès les premières lignes, le lecteur fait la rencontre d'un personnage attachant, d'une femme de tête qui nous fera à son tour découvrir une aventurière hors du commun. Avec ce récit habilement mené, c'est la place des femmes dans l'histoire qui est ici racontée. De manière étonnante, le lecteur découvre l'histoire d'une aventurière audacieuse qui a marqué son époque.

Les membres du comité de sélection du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022

Pierre-Marc Asselin fait partie du comité de sélection du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022. Photo : François Couture

Pierre-Marc Asselin a travaillé à Montréal comme formateur en alphabétisation populaire. En septembre dernier, il a fait paraître un premier recueil de nouvelles, Reliques profanes, aux Éditions du Boréal. Ses nouvelles et essais sont parus dans les revues Moebius, Contre-jour, Captures, Nyx, Quartier F, Revue Saturne et Le crachoir de Flaubert. Il enseigne actuellement la littérature au collégial.

Ariane Gélinas fait partie du comité de sélection du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022. Photo : Démie Lecompte

Ariane Gélinas est codirectrice générale et littéraire aux éditions d’art Le Sabord. Elle a publié une soixante-dizaine de nouvelles dans plusieurs périodiques et est l’autrice de huit ouvrages. Parmi ceux-ci, les romans L’enfant sans visage (XYZ), la trilogie Les villages assoupis (Marchand de feuilles), qui lui a valu le prix Arts Excellence, Jacques-Brossard et Aurora-Boréal, et le recueil de nouvelles Criminelles (Alire), coécrit avec Maureen Martineau et paru l'an dernier.

Marie-Josée Martin fait partie du comité de sélection du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022. Photo : Mathieu Girard

Traductrice-réviseuse, Marie-Josée Martin a fondé L’expressive, une entreprise de services langagiers spécialisée dans les pratiques d’écriture égalitaires. Elle a publié trois romans : Fils d'Ariane, Un jour ils entendront mes silences (David), couronné de quatre prix littéraires, dont le Prix du livre d’Ottawa, et L’ordre et la doctrine (Prise de parole), premier tome de la trilogie d’anticipation féministe Après Massāla.

Maude Paquette fait partie du comité de sélection du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022. Photo : Laurence Labat

Maude Paquette est rédactrice et recherchiste. Elle a été durant neuf ans cheffe recherchiste de l'émission de radio Plus on est de fous, plus on lit! et a participé à de nombreux documentaires et émissions de service. Elle détient une maîtrise en études littéraires de l’Université du Québec à Montréal.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.