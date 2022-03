De nouvelles accusations déposées contre King, Barber et Lich

Trois figures de proue du convoi des camionneurs ont vu leur dossier criminel s’alourdir jeudi. Pat King, Tamara Lich et Chris Barber font face à de nouvelles accusations.

Lors de sa comparution de jeudi après-midi devant le juge Mahamud Elmi, Pat King a appris qu’il est maintenant considéré comme co-accusé en compagnie de George Billings, un homme de 44 ans originaire de High Prairie, en Alberta.

Les nouvelles accusations portées contre eux jeudi font en sorte que le nombre de chefs d’accusation pesant contre eux est maintenant de 10. Ils demeurent derrière les barreaux.

Pat King n'a toujours pas choisi son avocat (archives). Photo : Laurie Foster-MacLeod

Incarcéré depuis son arrestation le 18 février, Pat King, 44 ans, natif de Red Deer, en Alberta, faisait déjà face à quatre chefs, soit des accusations de méfait, d'avoir conseillé de commettre un méfait, d'avoir conseillé de désobéir à une ordonnance du tribunal et d'avoir conseillé d'entraver le travail de la police.

Il sera de retour en cour le 4 avril, à 13 h 30.

Déjà accusés de méfait et d’avoir conseillé de commettre un méfait, Tamara Lich et Chris Barber sont maintenant accusés de quatre nouveaux chefs d’accusation : intimidation, obstruction au travail d'un agent de la paix et d'avoir bloqué une route.

Tamara Lich retrouve ses proches après sa libération sous caution le 7 mars (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Les prévenus sont, tous deux, maintenant accusés de six chefs.