Plus de 40 M$ d’ici deux ans pour la réfection des rues à Lévis

La Ville de Lévis va continuer de mettre les bouchées doubles au cours des prochaines années pour remettre son réseau routier en état. Elle compte dépenser 40,7 millions de dollars en 2022 et 2023 pour réaliser différents travaux de pavage et de réparation de trottoirs et de bordures de rues.

Cela représente en moyenne 20 millions de dollars par année. Ces investissements permettront de rénover plus de 60 km de rues.

Le plan municipal prévoit des interventions sur les artères principales, les rues collectrices, les routes rurales ainsi que sur les rues industrielles et de quartier.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a rappelé qu’à son arrivée au pouvoir, en 2013, la Ville consacrait entre 4,5 et 5 millions de dollars par année à la réfection des artères.

Gilles Lehouillier a indiqué qu'une cinquantaine d'employés de la Ville de Lévis étaient en ce moment affectés au colmatage temporaire des nids de poule à l'aide de pavage froid. Photo : Radio-Canada

Il a indiqué que son administration était déterminée à combler les retards pris dans l’entretien du réseau routier municipal.

Entretien préventif

Le maire a en outre indiqué que la Ville allait poursuivre son programme d’entretien préventif des rues dans le but de minimiser les coûts des réparations futures.

Si on attend trop longtemps pour rénover une rue, bien là, les coûts sont beaucoup plus élevés parce qu'il faut refaire l'assiette. Il faut tout refaire au complet, tandis que si on fait de l'entretien préventif, bien on investit moins , a fait valoir Gilles Lehouillier.

Exemples d’interventions réalisées en 2022-2023 Artères principales :

- Avenue Taniata (secteurs Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald)

- Rue de Bernières (secteur Saint-Rédempteur) Collectrices :

- Rue de la Coulée (secteur Saint-Jean-Chrysostome)

- Chemin du Sault (secteur Saint-Romuald)

- Rue des Rubis (secteur Lévis)

- Route Mgr-Bourget (secteur Lévis) Routes rurales :

- Chemin Lambert (secteur Saint-Étienne)

- Chemin Frédéric-Méthot (secteur Saint-Nicolas) Rues industrielles :

- Rue Perreault (secteur Saint-Romuald) Source : Ville de Lévis

L’administration Lehouillier entend prioriser la réfection des rues les plus détériorées, et ce, peu importe leur emplacement sur le territoire de la Ville de Lévis.

Des travaux de réfection sont prévus cette année sur différents tronçons de l'avenue Taniata, dont celui situé entre la rue de la Rivière-Etchemin et la rue Fontaine. (Archives) Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

Cela explique pourquoi les investissements seront plus importants dans l’arrondissement Desjardins (21,3 millions), où les rues sont plus âgées et nécessitent davantage d’interventions, que dans ceux de Chutes-de-la-Chaudière-Est (11,4 millions) et Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (8 millions).

Équité

Gilles Lehouillier y voit une question d’équité.

Si on avait des enveloppes réservées par arrondissement, il pourrait arriver, par exemple, qu'une rue moins détériorée dans un arrondissement fasse l'objet d'interventions alors qu'on laisse de côté une rue qui est plus détériorée ailleurs , a-t-il expliqué.