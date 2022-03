Fraudes financières : il faudra peut-être revoir certaines politiques pour y remédier

Dans la foulée de l’ augmentation du nombre de fraudes financières au cours de la dernière année , des spécialistes estiment qu’il faut revisiter certaines structures politiques pour remédier à la situation. Ils proposent notamment de revoir certains dispositifs pénaux et d’augmenter les ressources consacrées à la lutte contre la fraude.

On fait aussi de l’information en format collation.

Je suis plutôt en faveur de plus de ressources gouvernementales , explique Benoît Dupont, professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et titulaire des chaires de recherche canadiennes en cybersécurité et en prévention de la cybercriminalité.

Ce qui est peut-être moins disponible, ce sont les ressources pour que les services de police puissent développer des capacités d’enquête, d’intervention et de prévention qui sont adaptées au nombre de victimes et [à] leurs besoins.

À son avis, des ressources doivent aussi être consacrées à l'accompagnement des victimes dans le processus de restauration de leur crédit. Il faut aussi les aider à comprendre les méthodes de protection ainsi que les raisons qui expliquent les fraudes qu'elles ont subies.

« Je pense qu’il devrait y avoir une réflexion plus large pour savoir quelles institutions pourraient [aider les victimes]. » — Une citation de Benoît Dupont, professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et titulaire des chaires de recherche canadiennes en cybersécurité et en prévention de la cybercriminalité

Repenser le système de justice?

La gestionnaire des communications du Bureau d’éthique commerciale, Jessie St-Cyr, estime quant à elle que certaines modalités du système de justice doivent être repensées.

S’ils [les fraudeurs] se font prendre, [ils reçoivent] une tape sur les mains , explique-t-elle. À titre personnel, je crois que le système de justice devrait revoir les sentences qui sont données aux fraudeurs. Ça pourrait peut-être les décourager.

« Si les sentences étaient plus sévères peut-être que ça découragerait les gens de se tourner vers la fraude pour faire de l’argent rapidement. » — Une citation de Jessie St-Cyr gestionnaire des communications, Bureau d’éthique commerciale

Elle considère également qu’il est possible de mieux prévenir la fraude en informant la population, notamment les nouveaux arrivants.

Je pense que ce serait important que le gouvernement canadien [explique] aux nouveaux arrivants la façon dont ils vont communiquer avec eux. Que ce soit pour leurs impôts, pour leur passeport, ou pour leurs documents d’immigration , note-t-elle.

Les gens qui ont perdu beaucoup beaucoup d’argent, ce sont souvent les nouveaux arrivants qui ne savent pas comment les gouvernements vont communiquer avec eux.

L’importance de signaler les fraudes

Une superviseure d’équipe du Centre antifraude du Canada, Sue Labine, explique qu’il est fondamental de signaler les fraudes qui ont été subies ou constatées. Ces signalements peuvent aider les autorités à mieux saisir les méthodes de fraude, et, ainsi, à avoir plus de capacités de les prévenir.

« C’est très important de rapporter la fraude à votre police locale et au Centre antifraude du Canada! » — Une citation de Sue Labine, superviseure d’équipe au Centre antifraude du Canada