Le pont de Shippagan ne sera pas remplacé d’ici 2026

« Nous avons élaboré un plan avec les parties prenantes, avec la communauté, où il y aura plusieurs étapes décisionnelles. C’est en 2026 que nous déciderons si nous aurons un nouveau pont ou si les travaux se poursuivront. » — Une citation de Jill Green, ministre des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick

En revanche, les discussions débuteront plus tôt pour qu’une décision soit prise au plus tard en 2026, a insisté la ministre Jill Green lors d’une mêlée de presse, à Fredericton, après le dévoilement du plan triennal des dépenses en immobilisations par le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick.

Pour l’heure, seule la structure de la plateforme du pont levant de Lamèque-Shippagan, vieille de 60 ans, fera l’objet d’une remise en état afin de régler les problèmes immédiats , indique le document, qui vise à présenter en détail l’ensemble des projets en immobilisations jusqu’en 2025.

Les travaux de réfection sur le pont de Lamèque-Shippagan totalisent des sommes dépassant 5 millions de dollars, mais elles pourraient être réévaluées annuellement.

Un nouveau pont seulement en 2050?

Les structures de béton et d’acier et l’appareillage électrique du pont de Lamèque-Shippagan seront consécutivement évalués entre 2022 et 2024. C’est du moins ce qui ressort des échanges entre la ministre Jill Green, le député libéral de Shippagan-Lamèque-Miscou Éric Mallet et les maires de Lamèque et Shippagan, la semaine dernière.

Éric Mallet dit ne pas être emballé à l'idée de repousser la décision de remplacer, ou non, le pont de Lamèque-Shippagan en 2026. Photo : Radio-Canada

En 2026, si les différentes évaluations répondent aux normes du ministère, cela pourrait vouloir dire une possible construction seulement en 2050 , lance Éric Mallet.

Et de 2026 à 2050, le ministère serait prêt à mettre 40 millions sur le pont, seulement pour le maintenir , informe-t-il.

Selon les estimations de 2022, les coûts de remplacement du pont atteindraient pour leur part 80 millions de dollars, dit le député. Des dépenses qui pourraient ne faire qu’escalader au fil des ans.

C’est pourquoi il propose de partager les coûts avec Ottawa, en vertu de l'entente fédérale-provinciale sur l’infrastructure. Mais, d’après ce que lui a laissé entendre la ministre Jill Green, aucun programme ne peut actuellement appuyer un tel projet.

Des travaux sur le pont de Miramichi

Le pont Centennial à Miramichi (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Nogue/Radio-Canada

Par ailleurs, on apprend que le pont Centennial, qui traverse la rivière Miramichi, sera remis à neuf grâce à des travaux majeurs au niveau de sa structure, et qui pourront prolonger sa durée de vie de 50 ans.

Ceux-ci sont indispensables, sans quoi les masses excédentaires auraient été interdites, peut-on lire dans le plan du ministère.

Le coût de ces réparations d’envergure sera assumé à la fois par la province et le gouvernement fédéral.

Avec la collaboration d'Alix Villeneuve