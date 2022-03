Deux fois plus de lits dans le foyer de soins de longue durée de Kapuskasing

L'annonce en a été faite lors d'une conférence de presse du ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, jeudi après-midi.

De plus, 32 lits seront mis à la disposition des patients francophones , précise la ministre Caroline Mulroney, également présente.

La ministre des Transports et des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney

La construction du nouveau foyer commencera au début de l’été 2023.

En plus des lits additionnels, le nouveau bâtiment aura deux fois plus d'espace que le foyer actuel, explique le président-directeur général d'Extendicare, le Dr Michael Guerriere.

« Ce sera plus confortable pour les visites avec les proches, plus d’intimité pour les patients, et ça va améliorer de la qualité de vie en général. »