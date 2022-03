Des itinérants évincés de l’autogare du Havre 

Une trentaine de sans-abri y avaient trouvé refuge pour se protéger du froid.

Devant l’inquiétude de citoyens, de commerçants et d’utilisateurs du stationnement, le SPS a décidé d’intervenir, épaulé par des travailleurs de rue.

Au fil des semaines, on recevait beaucoup d'appels pour l'autogare du Havre, que ce soit pour des débuts d'incendie, des gens en colère, des gens en crise , a mis en contexte le porte-parole du SPS, Luc Tardif.

L’intervention de jeudi matin s’est déroulée dans le calme. Il ne restait alors que trois personnes installées dans la cage d’escalier, dont la porte d’accès était déverrouillée.

Lundi, on leur a appris que l'autogare allait fermer aujourd'hui, on leur a expliqué la situation, on a travaillé avec certains pour des hébergements ou des ressources et il y en a qui sont partis d'eux-mêmes pour aller ailleurs , a expliqué la directrice générale du Service de travail de rue de Chicoutimi, Janick Meunier.

Les lieux seront nettoyés et la conseillère municipale du secteur, Mireille Jean, a fait part de l’importance d’obtenir du financement pour renforcer le sentiment de sécurité au centre-ville.

« J'essaie d'obtenir des budgets pour repeindre le tout, pour qu'on puisse mettre des éclairages. Pour qu'on puisse avoir un environnement dans lequel les travailleurs et les utilisateurs de l'autogare se sentent en sécurité et que les personnes en situation d'itinérance puissent circuler comme n’importe qui, sans que ça devienne un lieu d'hébergement. » — Une citation de Mireille Jean, conseillère municipale

D’autres lieux dénichés

Les intervenants du Service travail de rue ont trouvé des ressources d’hébergement pour les personnes qui avaient opté pour l’autogare afin de se réchauffer depuis janvier. Ceci dit, l'itinérance étant un phénomène en recrudescence au centre-ville de Chicoutimi, l’enjeu n’est pas simple. Le manque de logements abordables aggrave aussi la situation.

On vit une situation problématique au niveau de notre ville. On manque énormément de logements, de chambres, de petits loyers , rappelle Janick Meunier.

Rénovation

La présence d’itinérants à cet endroit vient rappeler l’importance de rendre le stationnement à étages plus sécuritaire. La Ville de Saguenay caresse d’ailleurs un projet majeur visant à restaurer l’autogare, devenue désuète. Un règlement d’emprunt de 12, 7 millions de dollars a d’ailleurs été entériné par le conseil municipal il y l'an dernier afin de permettre la mise en branle du projet de rénovation.

D'après le reportage de Flavie Villeneuve