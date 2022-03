Toronto veut commencer à fermer les refuges ouverts dans les hôtels

On fait aussi de l’information en format collation.

La Ville souhaite également obtenir l’autorisation du conseil municipal afin de renouveler les contrats de location de la majorité des hôtels transformés en refuges jusqu’au mois d’avril 2023 afin d’éviter la perte soudaine de 1800 lits et de permettre la mise en œuvre d’un plan de transition pour les personnes sans-abri.

Cette année supplémentaire permettra également d’effectuer les réparations nécessaires afin de remettre en état les hôtels.

Le plan qui nous est présenté est de renouveler ces contrats de location pour 24 mois pour permettre aux gens de sortir de l'itinérance et pas seulement de retourner dans un refuge , explique le conseiller municipal Joe Cressy, en ajoutant que la Ville doit augmenter le nombre de logements abordables disponibles.

Dans son plan, Toronto indique d'ailleurs vouloir miser sur la construction de logements abordables pour sortir les personnes itinérantes de la rue et indique que plus de 2800 logements supervisés seront livrés en 2022.

Il est temps d'intégrer ces refuges hôtels dans un plan de transition afin de fournir un logement aux gens qui les quittent , affirme le conseiller municipal Joe Cressy.

3200 personnes chaque nuit

Toronto compte actuellement 27 refuges temporaires. Ces refuges, ouverts pendant la pandémie de COVID-19, accueillent environ 3200 personnes chaque nuit, selon la Ville. Ils fournissent environ 40 % du nombre total de lits offerts dans les refuges de la Ville Reine.

Vingt-trois de ces refuges ont été ouverts dans des hôtels et des motels de la ville et leur contrat de location est censé venir à terme le 30 avril 2022.

Le plan présenté au conseil municipal indique que les refuges situés au 195 boulevard Princes' et au 1684 Queen Est fermeront leurs portes le 15 mai 2022.

Il recommande également de continuer à fermer des refuges au cours de l’année 2023.

Ce n’est pas un plan

AJ Withers, de l’organisme Shelter & Housing Justice Network, qualifie la fermeture éventuelle des refuges, sans savoir où les résidents seront relocalisés, d’irresponsable .

Ceci n’est pas un plan. Ce rapport ne contient pas assez de détails pour être mis en œuvre , a-t-il déclaré lors de la réunion du conseil municipal.

Il ajoute que les hôtels sont des environnements plus sécuritaires que les refuges traditionnels. Un avis que partage la coordonnatrice de la formation au Toronto Drop-In Network, Diana Chan McNally.

Comment pouvons-nous revenir à des conditions qui sont moins bonnes que ce que nous offrons actuellement , a-t-elle demandé au conseil municipal.

Kira Heineck, elle, salue le plan présenté par la Ville. Selon elle, les contrats de location doivent être renouvelés afin de permettre aux résidents de rester sur place en attendant de trouver des solutions à leur relocalisation.

Des refuges qui ne font pas l’unanimité

Plusieurs résidents de Toronto se sont adressés au conseil municipal jeudi pour dénoncer l’augmentation de la violence et de la consommation de drogue dans leur quartier depuis l’ouverture de refuges et demander que leurs contrats de location ne soient pas renouvelés.

Dan Robertson, qui vit dans le quartier de Cabbagetown, déplore la présence d’un refuge et d’un site de consommation supervisé à proximité de l’école élémentaire de son fils.

Depuis l’ouverture du refuge, le quartier et l’école ont été vandalisés, il y a eu des intrusions et des seringues sont laissées par terre. , déplore le père de famille.

Les gens urinent et défèquent dans les rues , affirme pour sa part Dan Ju, une résidente de Toronto.

Augmentation de la demande

Selon la Ville de Toronto, la demande pour les refuges pour sans-abri augmente rapidement, notamment en raison de l’augmentation du coût de la vie et de la crise du logement. La Ville souligne également le manque de coordination et de planification pour encadrer la libération de nombreux détenus et personnes hébergés dans des établissements de soins de santé.

Avec la réouverture des frontières, Toronto s’attend également à accueillir davantage de réfugiés. Dans son rapport, elle recommande d’ailleurs la création d’un programme dédié à leur l’hébergement.