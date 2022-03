L’Ombudsman des patients de l’Ontario pointe du doigt l’isolement des aînés

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est un enjeu qu’il relève dans un rapport publié lundi, qui porte sur les années 2019-2020 et 2020-2021. Au total, l’organisme a reçu 2470 plaintes en 2019-2020, et 3595 en 2020-2021.

Restrictions des visites

Les plaintes concernant les foyers de soins de longue durée représentaient, hors pandémie, moins de 10 % des plaintes reçues par l’Ombudsman des patients. Mais à la fin avril 2020, 33 % des plaintes concernaient ces établissements.

Le rapport note ainsi que dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée, les préoccupations portant sur les restrictions à l’égard des visiteurs étaient de loin la raison principale des plaintes

« Nous savons que l'isolement qui découle des restrictions de visites va avoir des conséquences importantes dans les années à venir. » — Une citation de Craig Thompson, ombudsman des patients de l'Ontario

Le rapport mentionne à ce sujet les conséquences de l’isolement, d’un manque de stimulation et d’une absence de soutien des aidants familiaux sur la santé et le bien-être de nombreux résidents en foyers de soins de longue durée .

L'Ombudsman a reçu plus de 500 plaintes concernant des restrictions à l’égard des visiteurs, dont 269 plaintes concernant des hôpitaux publics, 206 concernant des foyers de soins de longue durée et 31 concernant d’autres milieux de soins résidentiels ne relevant pas des compétences de l’Ombudsman des patients , précise le rapport.

Par ailleurs, le document indique que même après l’allègement des mesures de santé publique et (...) les lignes directrices provinciales en matière de politique encourageant les organisations du secteur de la santé à reconnaître l’importante contribution des proches sur la santé et le bien-être des patients, les plaintes n’ont pas diminué.

Craig Thompson, l’ombudsman des patients, note toutefois une réduction, en 2022, du nombre de plaintes reçues, qui reviennent à un niveau équivalent à celui d'avant la pandémie.

Interventions agressives et manque de coordination

Le rapport souligne également le manque de coordination des soins donnés aux patients vulnérables lors des transitions d’un établissement de santé à un autre. Selon l’organisme, cette absence de coordination a entraîné la dégradation de l’état de santé de certains patients.

Au cours des années 2019 à 2021, l’organisme a reçu 58 plaintes concernant des interventions agressives du personnel de sécurité de l’hôpital, dont 33 signalements d’agression ou de lésion physique.

La plupart des incidents se sont produits dans des services de santé mentale ou ont concerné des patients ayant des problèmes de santé mentale (...) , indique le rapport. Le document mentionne une forte augmentation de ce type de plaintes en 2020 et 2021, puisque plus de 70 % des 58 plaintes concernaient des interventions de sécurité reçues entre avril 2020 et mars 2021.

Craig Thompson, ombudsman des patients de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

« Il se peut que la frustration dans les retards et les restrictions en santé publique ainsi que l’anxiété générale liée à la pandémie de COVID-19 aient entraîné une augmentation des incidents concernant la sécurité dans les hôpitaux. » — Une citation de Rapport de l'Ombudsman des patients

Kathleen Finlay, présidente-directrice générale du Center for Patient Protection, aurait souhaité que les recommandations énoncées dans le rapport mentionnent le recours aux approches tenant compte des traumatismes, notamment pour le règlement des interventions physiques du personnel. Quand vous intervenez physiquement ou qu’il y a confrontation, cela doit être fait avec beaucoup d’attention, explique-t-elle.

Manque de personnel

Selon Craig Thompson, le manque de ressources humaines a été un problème dans tous les établissements de soins. Ça continuera d'être un problème , indique-t-il. Selon lui, les conséquences de ce manque de personnel spécialisé et de travailleurs de soutien vont se faire sentir sur le système médical, dans les soins à domicile et en milieu communautaire, et les foyers de soins de longue durée.

Il fait notamment référence aux retards accumulés dans les calendriers des opérations chirurgicales. Nous continuons de voir que c'est un problème parce que nous le voyons dans les plaintes que nous recevons , ajoute-t-il.

Agressions sexuelles

Au cours des années 2019 à 2021, l’Ombudsman des patients a reçu 29 plaintes concernant des agressions sexuelles commises par d’autres patients ou par des membres du personnel d'hôpitaux publics. La plupart des événements cités concernent des services de santé mentale ou des patients ayant des antécédents de santé mentale ou des problèmes de dépendance, des handicaps du développement ou d’autres vulnérabilités.

Le rapport relève de graves préoccupations concernant les réponses des hôpitaux apportées à un certain nombre de ces plaintes, notamment des menaces de représailles ou des représailles réelles contre des patients qui ont signalé des agressions sexuelles .

L’organisme indique que l’Ombudsman des patients a demandé à trois de ses enquêteurs d’examiner toutes les plaintes portant sur des agressions sexuelles dans des organisations du secteur de la santé et de tenter de les résoudre .

Discrimination à l’égard de patients et soignants autochtones

L’Ombudsman indique également avoir reçu 27 plaintes signalant de la discrimination ou une absence de soins adaptés à l’égard des patients autochtones dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les établissements de soins à domicile et en milieu communautaire.