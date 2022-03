Les pommes d’aujourd’hui sont plus grosses et moins acides que leurs ancêtres

Le Pr Sean Myles et ses collègues ont analysé dix caractéristiques concernant plus de 1000 variétés de la Collection de biodiversité des pommiers du Canada.

Des variétés de pommes actuelles, comme la Gala et la McIntosh issues du pommier domestique Malus domestica, ont été comparées à d’autres beaucoup plus anciennes, comme celles produites par l'espèce progénitrice de pommier sauvage Malus sieversii.

Des pommes McIntosh Photo : getty images/istockphoto / tpuerzer

Repères La pomme domestique (Malus domestica) appartient au genre Malus composé de 30 à 55 espèces qui poussent principalement dans les climats tempérés.

Des preuves archéologiques laissent à penser que les pommes sont cultivées depuis au moins 3000 ans.

L’espèce Malus sieversii serait originaire du Kazakhstan.

La pomme est le troisième fruit le plus cultivé dans le monde.

L’objectif des chercheurs était de mieux comprendre comment la domestication et la sélection génétique ont modifié le fruit au fil du temps.

Ce travail a révélé que les pommes actuelles sont 3,6 fois plus lourdes que leurs ancêtres.

Elles sont également 43 % moins acides et beaucoup moins amères que les variétés anciennes.

À l'aide de données historiques, nous avons constaté que la sélection des pommes au cours des 200 dernières années a donné lieu à une tendance vers des pommes qui ramollissent moins pendant l’entreposage. Elles se conservent donc mieux que leurs ancêtres sauvages , notent les auteurs dont les travaux sont publiés dans la revue PLOS ONE (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Nous avons aussi constaté que M. domestica a une phase juvénile plus courte que M. sieversii et que les arbres cultivés produisent des fleurs et des fruits plus tard que leurs ancêtres sauvages , poursuivent-ils.

Le matériel génétique des pommiers est constamment évalué par les sélectionneurs pour améliorer ses caractéristiques au goût des consommateurs.

Nos résultats décrivent les changements significatifs qui ont eu lieu depuis la domestication de la pomme, et fournissent la preuve que la sélection de la pomme a mené à une divergence continue de la pomme cultivée par rapport à ses espèces progénitrices sauvages , affirment les chercheurs.

La compréhension de la relation entre le pommier cultivé et l'espèce sauvage permet de comprendre comment les pommes ont été améliorées dans le passé, mais peut aussi être utile pour l'amélioration des pommes à l'avenir , concluent-ils.