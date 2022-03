Doit-on parler de l’Ukraine aux Oscars?

Faut-il parler de l’invasion de l’Ukraine par la Russie? Et si oui, comment? La cérémonie des Oscars se déroulera dimanche soir et Hollywood ne sait toujours pas très bien sur quel pied danser.

Leonardo DiCaprio s’y est exprimé au sujet de la crise climatique, Joaquin Phoenix s’est indigné sur scène de l’insémination artificielle des vaches : les vedettes peuvent aborder des sujets politiques lors de la soirée des Oscars et être applaudies pour cela.

Ça dépend beaucoup de la manière dont on en parle , relève Scott Feinberg, spécialiste des prix pour le magazine The Hollywood Reporter. Si on donne juste l’air de faire un coup de publicité ou de donner une leçon, ça ne va pas bien passer. Mais si c’est sincère, que ça a du sens, alors le résultat peut être différent , dit-il à l’Agence France-Presse (AFP).

Mila Kunis, née en Ukraine, et son époux, Ashton Kutcher, sont un bon exemple de célébrités hollywoodiennes mettant à profit leur notoriété pour la cause ukrainienne.

La page de collecte de fonds lancée par le couple sur le site GoFundMe a déjà réuni plus de 35 millions de dollars américains (44 millions de dollars canadiens) destinés à financer de l’aide et des hébergements d’urgence pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui ont dû se réfugier dans les pays voisins.

Le président Volodymyr Zelensky lui-même a salué cette initiative. Ashton Kutcher et Mila Kunis faisaient partie des premiers à réagir à notre détresse , a écrit le chef d’État ukrainien, qui était encore comédien avant son élection. Reconnaissant pour leur soutien. Impressionné par leur détermination , a-t-il ajouté.

Plusieurs célébrités solidaires de la lutte ukrainienne

Sean Penn, qui se trouvait à Kiev pour tourner un documentaire lorsque la Russie a déclenché son invasion de l’Ukraine, a de son côté étendu la portée de sa fondation humanitaire qui va venir en aide aux personnes réfugiées en Pologne.

L’Ukraine est le fer de lance du combat pour les rêves de démocratie. Si nous la laissons lutter seule, nous y perdons notre âme en tant qu’Amérique , a dit Sean Penn dans un communiqué à l’AFP.

Arnold Schwarzenegger a quant à lui appelé Vladimir Poutine à cesser ce conflit insensé dans un message devenu viral sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de cinéastes ont traité de ces violences depuis que la Russie a annexé la Crimée en 2014 et qu’elle soutient les séparatistes du Donbass, dans l’Est ukrainien.

Entre gestes de solidarité envers l’Ukraine et virulentes tirades anti-Poutine, l’invasion russe est un sujet de préoccupation constant dans tous les événements de la saison des prix cinématographiques à Hollywood.

Nous soutenons les centaines de milliers de personnes réfugiées qui fuient la guerre, tant ukrainiennes que d’autres ethnies et nationalités , a lancé l’actrice américaine Kristen Stewart durant la cérémonie des prix Spirit, qui récompensent le cinéma indépendant.

La présentatrice Megan Mullally a été encore plus directe dans sa dénonciation : Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous espérons une résolution rapide et pacifique... en particulier : "Va te faire foutre et rentre chez toi Poutine" , a-t-elle lancé.

Zelensky aux Oscars? Peu probable

L’humoriste Amy Schumer, qui présentera dimanche soir les Oscars, ne devrait pas verser dans de tels écarts de langage. Mais elle a admis avoir récemment soumis l’idée d’inviter le président Zelensky à s’exprimer via satellite ou message enregistré, parce que bien des regards sont tournés vers les Oscars .

L’Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieux trophées, n’a pas publiquement saisi la balle au bond et la proposition semble avoir été écartée.

Il y a une certaine pression pour que ce soit du genre "c’est une parenthèse, laissons les gens oublier ça, on veut juste profiter de la soirée" , a reconnu Amy Schumer.

Pour le journaliste Scott Feinberg, l’équipe d’organisation a peut-être voulu éviter un mélange des genres qui aurait pu s’avérer maladroit. Il s’agit [pour Volodymyr Zelensky] de gérer une situation de vie ou de mort. Et bien sûr, c’est un ancien acteur, mais j’ai quand même l’impression que ça aurait vraiment pu leur exploser à la figure , explique-t-il.

L’organisation cogite dur pour trouver comment parler du sujet sans faire du spectacle quelque chose d’excessivement politique ou un élément de discorde , estime Scott Feinberg.

La cérémonie pourrait également ne pas aborder du tout ce sujet sensible : les vainqueurs et vainqueures de la soirée vont probablement s’en charger en recevant leurs statuettes.