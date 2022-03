COVID-19 : hausse importante des cas à Ottawa

À Ottawa, on remarque une hausse importante des cas de COVID-19 par rapport aux chiffres de la veille. Du côté de l'Outaouais, les données semblent plutôt stables.

À Ottawa, on constate une hausse de 164 nouveaux cas, ce jeudi. C’est un bon d’une soixantaine de cas par rapport aux chiffres de la veille. On comptait 93 cas de plus mercredi. Toutefois, le bilan des morts n’a pas changé.

Selon les chiffres de Santé publique Ottawa, neuf personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, c’est deux de plus que mercredi. L’une d’entre elles se trouve aux soins intensifs.

On rapporte également 843 cas actifs au sein de la population.

Depuis le début de la pandémie, 65 229 Ottaviens ont contracté le virus et 760 en sont décédés.

Dans l’est de l’Ontario, on rapporte trois hospitalisations. Aucun résident ne se trouve aux soins intensifs. Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario ne rapporte pas de nouveau décès, non plus.

Pour l’ensemble de la province, on remarque une hausse des hospitalisations, soit 50 de plus que la veille. Cependant, le nombre de patients se trouvant aux soins intensifs diminue graduellement.

Pas de décès en Outaouais

Après deux jours consécutifs où au moins un décès a été constaté, les autorités de santé publique n'affichent aucun décès pour la région de l'Outaouais, ce jeudi.

L'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) fait état de 53 nouvelles infections.

On compte neuf hospitalisations, soit une de plus que la veille et deux personnes se trouvent aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 291 personnes ont perdu la vie en raison de la COVID-19 en Outaouais. Ils sont plus de 36 000 à avoir contracté le virus.

Au Québec, on constate 28 hospitalisations de plus que la veille, portant le bilan à 1062. On ajoute également 2295 nouveaux cas au sein de la population et 14 décès.